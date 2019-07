Bonn (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex (Do., 25.07., 10:00 Uhr) hat seinen Abwärtstrend auch im Juni fortgesetzt und befindet sich aktuell mit einem Wert von 97,4 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit November 2014, so die Analysten von Postbank Research.



Dafür verantwortlich habe ein Rückgang des Erwartungsindikators gezeichnet. Der Subindex für die aktuelle Geschäftslage der Unternehmen sei dagegen marginal gestiegen. Aufgrund der schwächelnden Weltkonjunktur sowie der negativen Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten sähen die Analysten für den Lageindikator im Juli aber wieder ein gewisses Abwärtspotenzial. Auch dürften sich die stark rückläufigen Auftragseingänge negativ auf die Einschätzungen der Unternehmen auswirken. Die Analysten würden demnach für Juli mit einem leichten Rückgang des Lageindexes von 100,8 auf 100,5 Punkte rechnen.



Bezüglich der zukünftigen Geschäftserwartungen der Unternehmen würden die Analysten dagegen für Juli wieder einen leichten Anstieg von 94,2 auf 94,5 Punkte erwarten. Dies wäre aber nicht als Beginn einer Trendwende nach oben, sondern lediglich als Stabilisierung auf niedrigem Niveau zu werten. Sollte sich jedoch die Einschätzung der zukünftigen Geschäftssituation entgegen der Analystenprognose nochmals deutlich verschlechtern, würde der Indikator allmählich auf eine gesamtwirtschaftliche Rezession in Deutschland hindeuten. Insgesamt dürfte der Geschäftsklimaindex bei 97,4 Punkten verharren. (19.07.2019/ac/a/m)





