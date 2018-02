Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den deutschen Dienstleistern hat sich erneut etwas verschlechtert, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Der Geschäftsklimaindex sank im Februar von 111,2 auf 110,5 Punkte. Dies war auf merklich weniger optimistische Erwartungen zurückzuführen. Der Lageindex stieg hingegen auf ein neues Rekordhoch. Die Zahl der Beschäftigten soll weiter erhöht werden.



Die Speditionen waren noch nie zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Sie nahmen ihre optimistischen Erwartungen etwas zurück. In der Werbebranche stieg der Klimaindikator merklich an. Die Unternehmer waren deutlich zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Jedoch gehen weniger Werbeagenturen davon aus, dass sich die sehr gute Stimmung noch weiter verbessern kann. Der boomende Arbeitsmarkt spiegelt sich auch bei den Arbeitsvermittlern und Personalagenturen wieder. Die sehr guten Einschätzungen zur aktuellen Lage zogen nochmals an. Der Ausblick auf die kommenden Monate fiel jedoch leicht pessimistisch aus. (23.02.2018/ac/a/m)







