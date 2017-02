Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor hat sich erneut verschlechtert, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Der Geschäftsklimaindex sank im Februar von 109,3 auf 108,5 Punkte. Während die Unternehmer mit ihrer aktuellen Geschäftslage etwas zufriedener waren, nahm die Zuversicht mit Blick auf die kommenden sechs Monate ab. Die Einstellungsbereitschaft bleibt jedoch weiterhin hoch.



Deutliche Zuwächse beim Geschäftsklima zeigten sich vor allem bei den Reisebüros und Reiseveranstaltern. Auch die IT-Dienstleister und Unternehmensberater berichteten von hervorragenden Geschäften. Transport und Logistik stagnierten hingegen. Ein deutlicher Dämpfer war in der Werbebranche zu beobachten. Die aktuelle Geschäftslage fiel deutlich, auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. (23.02.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.