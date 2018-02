Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex konnte im Februar nicht das Rekordniveau aus dem Vormonat halten, so die Analysten der Nord LB.



Die Laune der befragten Unternehmen habe sich deutlich verschlechtert, vor allem die Erwartungen hätten die Unternehmen heruntergeschraubt. Einen einzelnen Monatswert wollten die Analysten noch nicht überbewerten. Der hohe Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie, die unklare politische Lage in Berlin, enger werdende Kapazitäten und der feste Euro würden aber offenbar zunehmend auf die Stimmung drücken. Ein Wettlauf um Strafzölle zwischen den USA und der EU wäre nun das Letzte, was alle Beteiligten gebrauchen könnten. Die anhaltend hohe Beurteilung der aktuellen Geschäftslage spreche aber zumindest für einen schwungvollen Start ins Jahr 2018. (22.02.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.