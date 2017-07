Im ostdeutschen Verarbeitenden Gewerbe legte die Stimmung im Juni deutlich zu und folgte damit den Aufwärtstrend der letzten Monate. Nachdem die Lageeinschätzung der Industriebetriebe im letzten Monat etwas zurückging, waren die Befragungsteilnehmer im Juni wieder deutlich zufriedener mit ihren Geschäften. Die Geschäftserwartungen nahmen, wie bereits in den vergangenen zwei Monaten, weiter zu.



Das Geschäftsklima des ostdeutschen Großhandels hellte sich im Juni auf. Die Unternehmer waren spürbar zufriedener mit ihren laufenden Geschäften. Auch ihr Ausblick auf die kommenden sechs Monate klarte deutlich auf. Die Stimmung im ostdeutschen Einzelhandel nahm im Juni etwas zu. Sowohl die Lageeinschätzung als auch Erwartungen stiegen leicht.



Im ostdeutschen Baugewerbe blieb die Stimmung auf hohem Niveau. Nachdem die Lageeischätzung der ostdeutschen Bauunternehmer im letzten Monat einen neuen Rekordwert erreicht hatte ging diese im Juni leicht zurück. Gleichzeitig blickten die Bauunternehmer etwas optimistischer in die Zukunft. (29.06.2017/ac/a/m)





Der ifo-Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft in Ostdeutschland stieg im Juni kräftig von 112,2 auf 114,6 Punkte und übertraf damit den im April aufgestellten Rekordwert, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Nachdem die Befragungsteilnehmer ihre Geschäftserwartungen im letzten Monat nach unten korrigiert hatten stiegen diese im Juni wieder deutlich. Die ostdeutschen Unternehmer äußerten sich abermals zufriedener mit ihren laufenden Geschäften. Die ostdeutsche Wirtschaft setzt ihren Höhenflug ungehindert fort.