Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das ifo Geschäftsklima ist im August kräftig und stärker als erwartet gesunken, berichten die Analysten der DekaBank.Der stetig eskalierende Handelsstreit, die zunehmende Gefahr eines ungeregelten harten Brexits und nun auch die Regierungskrise in Italien seien zu viel für die an sich starken Schultern der deutschen Industrie.Deutschland habe im zweiten Quartal den ersten Schritt in eine (technische) Rezession gemacht, der zweite folge nun im dritten Quartal.(26.08.2019/ac/a/m)