Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im Februar deutlich verbessert, der ifo-Geschäftsklimaindex legte auf 98,9 Punkte zu, so die Analysten der NORD LB.



Der in fast allen Sektoren spürbar zunehmende Optimismus sei jedoch nur eine Momentaufnahme der Stimmungslage vor der jüngsten Eskalation im Russland-Konflikt. Die Finanzmärkte hätten nervös auf die Zuspitzung der Lage in der Ostukraine reagiert. Die ökonomischen Folgen würden maßgeblich von der weiteren Entwicklung und den konkreten Sanktionen des Westens abhängen. Zumindest auf eine länger angespannte Situation bei den Energiepreisen müsse man sich nun einstellen. Sorgen müsse bereiten, dass Putin mit dem Minsker Abkommen die wichtigste Möglichkeit für einen gesichtswahrenden Rückzug auf den Boden des Völkerrechts weggewischt habe. (22.02.2022/ac/a/m)





