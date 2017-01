Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Unternehmen hat sich zum Jahresbeginn - gemessen am ifo-Geschäftsklima - überraschend deutlich eingetrübt, so die Analysten der DekaBank.Die schwächeren Industrieerwartungen hätten sicherlich auch mit der drohenden Gefahr eines zunehmenden Protektionismus zu tun, der von den USA ausgehe. Das seien längerfristige Befürchtungen, denen eine derzeit noch gute Weltkonjunktur gegenüberstehe.Noch sei es zu früh, um zu verzagen. Die Konjunktursorgen seien aber merklich gewachsen. Dies drücke sich auch in der sehr unterschiedlichen Entwicklung von Lage und Erwartungen aus. (25.01.2017/ac/a/m)