Die sehr optimistische Grundhaltung der deutschen Unternehmen werde durch die erneute Verbesserung der auf die Geschäftsentwicklung in sechs Monaten gerichteten Erwartungskomponente unterstrichen. Diese habe von einem ohnehin bereits sehr hohen Niveau nochmals auf 104,0 Punkte zulegen können - so hoch hätten die Geschäftserwartungen zuletzt im Herbst 2010 notiert und damit in der Hochphase des Aufschwungs nach der Finanzkrise.



Mit spürbaren Zuwächsen sei nach den insgesamt positiven Vorgaben der Umfragen von sentix und dem ZEW zu rechnen gewesen. Besonders erfreulich sei, dass sich bei der ifo-Umfrage beide Komponenten deutlich hätten verbessern können und dass sich das Geschäftsklima in allen Sektoren teils erheblich aufgehellt habe. So scheine sich auch die leichte Euphoriebremse im verarbeitenden Gewerbe, die sich in den letzten beiden Umfragen vermutlich aufgrund angebotsseitiger Restriktionen gezeigt habe, wieder etwas gelockert zu haben. Auch dieser Teilindex nähere sich mit 28,5 Saldenpunkten seinem Allzeithoch. Knappheiten würden aber vorerst ein Thema bleiben, dies würden auch die Antworten und der vergleichsweise geringe Anstieg des Geschäftsklimas im Baugewerbe andeuten.



Besonders kraftvoll aufwärts gegangen sei es dank der weitgehenden Lockerungen und Öffnungsschritte, die durch die erheblich gesunkenen Infektionszahlen möglich geworden seien, in den zuvor stark belasteten Sektoren Handel und Dienstleistungen. Der Optimismus der Unternehmen scheine derzeit fast grenzenlos zu sein, wozu sicher auch die inzwischen deutlich zügiger verlaufende Impfkampagne beigetragen habe. Insofern würden derzeit fast alle Stimmungsindikatoren ein Bild eines kräftigen Aufatmens zeichnen, die Unsicherheit für Unternehmen und Verbraucher nehme allmählich ab. Ob dies nachhaltig sein werde, hänge vor allem daran, wie konsequent alle nun am Ball bleiben würden. Für die deutsche Wirtschaft würden die Analysten der NORD LB den Beginn des kräftigen Aufholprozesses bereits für das abgelaufene zweite Quartal erwarten, so dass 2021 ein BIP-Wachstum von rund vier Prozent möglich werde.



Fazit: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich im Juni noch stärker als erwartet aufgehellt. Der ifo-Geschäftsklimaindex habe sich auf 101,8 Punkte verbessert und notiere so auf dem höchsten Niveau seit November 2018. Sowohl die Konjunkturerwartungen als auch die aktuelle Lageeinschätzung hätten sich verbessert. Besonders erfreulich sei, dass sich der Optimismus quer durch alle Sektoren ziehte. Nach einem eher holprigen Start stünden alle Zeichen nun auf Aufschwung, der Aufholprozess dürfte 2021 zu einem erfolgreichen Jahr werden lassen - zumindest wirtschaftlich. Ob die EM-Bilanz für Jogis Jungs auch so positiv ausfalle, sei nach der holprigen Vorrunde offenbar mit deutlich höherer Unsicherheit behaftet. (24.06.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Münchner ifo-Institut hat heute aktuelle Ergebnisse seiner Umfrage unter rund 9.000 deutschen Unternehmen veröffentlicht, so die Analysten der NORD LB.Im Berichtsmonat Juni habe sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter deutlich aufgehellt. Das ifo-Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft habe sich auf 101,8 Punkte verbessert und damit etwas stärker als von den zuvor befragten Analysten und Volkswirten erwartet. Der wichtigste Indikator für die Stimmungslage in den deutschen Unternehmen markiere damit das höchste Niveau seit November 2018.