Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren ist so gut wie lange nicht mehr, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Grundsätzlich erwarten nahezu alle Branchen, dass die Exporte zunehmen. Wichtige Treiber des Anstiegs im Juni waren die Automobilbranche und die Elektroindustrie. Auch die Metallbranche erwartet bessere Geschäfte mit dem Ausland. Einen deutlichen Dämpfer gab es in der Chemischen Industrie, wo merklich weniger Unternehmen steigende Exporte erwarten. Ähnliches gilt für die Pharmabranche.Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts (Pressemitteilung vom 28.06.2017)