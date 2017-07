München (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Firmen suchen mehr Leute, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Das ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im Juni leicht auf 110,9 Punkte von 110,8 Punkten im Vormonat. Parallel zu den neuen Rekorden beim ifo Geschäftsklima vergrößern die Unternehmen auch ihre Mitarbeiterzahl.



Die Einstellungsbereitschaft hat in diesem Monat in allen Sektoren zugenommen, außer in der Industrie. Aber auch die Industrie sucht mehrheitlich neue Beschäftigte, insbesondere der Maschinenbau und die Elektrotechnik. Der positive Trend bei der Einstellung neuer Mitarbeiter ist schon längere Zeit zu beobachten. Besonders dynamisch zeigten sich in der längeren Frist dabei die Industrie und der Bau. Dort hat die Beschäftigungsdynamik seit einem Jahr merklich zugenommen. (29.06.2017/ac/a/m)





