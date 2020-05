NASDAQ-Aktienkurs iRobot-Aktie:

Kurzprofil iRobot Corp.:



iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) ist ein im Technologie-Börsenindex NASDAQ notiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Roboter herstellt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iRobot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Haushaltsrobotik-Spezialisten iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) unter die Lupe.Der Roboter-Markt biete ein großes Wachstumspotenzial. Und auch die iRobot-Aktie komme nach einer langen Schwächephase wieder langsam auf die Beine. Das Papier des Haushaltsrobotik-Spezialisten habe sich in den vergangenen Wochen von seinen Tiefs wieder deutlich nach oben absetzen können und zuletzt sogar die 200-Tage-Linie dynamisch überwunden. iRobot sei eine interessante Zukunftsaktie. Es sei daher sinnvoll, sie als Beimischung ins Depot in Erwägung zu ziehen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.05.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze iRobot-Aktie:Tradegate-Aktienkurs iRobot-Aktie:57,81 EUR -0,57% (13.05.2020, 16:57)