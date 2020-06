NASDAQ-Aktienkurs iRobot-Aktie:

81,73 USD -0,80% (16.06.2020, 22:00)



ISIN iRobot-Aktie:

US4627261005



WKN iRobot-Aktie:

A0F5CC



Ticker-Symbol iRobot-Aktie:

I8R



NASDAQ-Symbol iRobot-Aktie:

IRBT



Kurzprofil iRobot Corp.:



iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) ist ein im Technologie-Börsenindex NASDAQ notiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Roboter herstellt. Die Aktie wird an den Börsen SIX SX, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, NASDAQ, SETSqx, Bats, BRX, GVIE, Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (17.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - iRobot-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Haushaltsrobotik-Spezialisten iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) charttechnisch unter die Lupe.Einmal etablierte Trends würden oftmals sehr viel weiter tragen als sich das die Marktteilnehmer zunächst vorstellen könnten. Eine nahezu idealtypische Bestätigung finde diese These im aktuellen Kursverlauf der iRobot-Aktie. Aufgrund der Rückeroberung der Schlüsselzone zwischen rund 55 USD und gut 58 USD seien die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt Anfang Mai von einer nachhaltigen Wende zum Besseren ausgegangen. Inzwischen habe das Papier alle damals genannten Erholungsziele abgearbeitet und mit 87,20 USD ein neues Verlaufshochs erreicht. Der Aufwärtstrend seit März sei also absolut intakt. Im Bereich der Marke von 90 USD stoße der Titel nun auf die nächsten horizontalen Hürden. Knapp darüber bestehe in Form des 61,8%-Fibonacci-Retracements der gesamten Baissebewegung von März 2019 bis März 2020 (94,65 USD) eine weitere charttechnische Barriere. Wann immer Anleger Zeuge eines solch dynamischen Trends würden, gewinne ab einem bestimmten Zeitpunkt das Money Management stark an Bedeutung. Schließlich sollte ein derart erfolgreicher Trade nicht mehr zu einem Verlustgeschäft werden. Deshalb biete sich das "swing low" der Vorwoche bei 73,64 USD als Stop-Loss zur Gewinnsicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs iRobot-Aktie:72,32 EUR -0,34% (17.06.2020, 09:40)