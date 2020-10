Tradegate-Aktienkurs iRobot-Aktie:

Kurzprofil iRobot Corp.:



iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) ist ein im Technologie-Börsenindex NASDAQ notiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Roboter herstellt. Die Aktie wird an den Börsen SIX SX, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, NASDAQ, SETSqx, Bats, BRX, GVIE, Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (21.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iRobot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des des Haushaltsrobotik-Spezialisten iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) unter die Lupe.Der Hersteller von Haushaltsrobotern sei ein wahrer Corona-Profiteur. Das zeige nicht nur die Entwicklung des Aktienkurses seit dem März-Tief, sondern auch das operative Geschäft. Nun habe das US-Untwernehmen seien Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Erwartungen förmlich pulverisiert. Das starke Umsatzwachstum führe iRobot insbesondere auf die Onlinebestellungen zurück, die über 60% der Gesamterlöse ausgemacht hätten.Trotz der guten Zahlen reagiere die iRobot-Aktie im US-Handel negativ und verliere zweistellig. Offensichtlich würden einige Investoren ihre Gewinne mitnehmen, nachdem sich das Papier seit dem März-Tief verdreifacht habe. Zudem hätten einige Analysten bemängelt, dass die Gewinnprognose etwas schwächer ausgefallen sei als von ihnen erwartet. "Der Aktionär" bewerte die Zahlen dennoch positiv. Das Unternehmen profitiere weiterhin von der Corona-Krise und das trotz des starken Konkurrenzdrucks im Bereich der Haushaltsroboter. Anleger sollten die iRobot-Aktie auf ihre Watchlist setzen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze iRobot-Aktie: