Kurzprofil iRobot:



iRobot Corp (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ Ticker-Symbol: IRBT) ist ein im Technologie-Börsenindex NASDAQ notiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Roboter herstellt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iRobot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ Ticker-Symbol: IRBT) unter die Lupe.Eine überraschend hohe Nachfrage nach Haushaltsrobotern habe iRobot ein herausragendes zweites Quartal beschert. Das Unternehmen habe sowohl beim Umsatz als auch Gewinn die Schätzungen der Analysten deutlich übertreffen können. Unter dem Strich habe es ein Ergebnis von 0,37 USD pro Aktie erzielt, Analysten hätten mit einem Gewinn von 0,12 USD je Aktie gerechnet. Auf der Erlösseite sei iRobot in allen großen Märkten gewachsen. Im Raum EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) habe ein Umsatzplus von satten 51% zu Buche gestanden. Konzernübergreifend habe iRobot die Erlöse in Q2 um 24% auf 226 Mio. USD erhöht. Aufgrund der exzellenten Zahlen habe iRobot die Jahresprognose angehoben.Das Wertpapier sei nach US-Börsenschluss um rund 20% explodiert und gewinne damit wieder an Momentum. Gut möglich, dass es in Kürze das Jahreshoch vom Januar attackiere, im Anschluss wäre der Weg in Richtung Rekordhoch bei 109,77 USD frei.Wer bei der "Aktionär"-Alt-Empfehlung iRobot noch an Bord ist, sollte dabeibleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2018)Börsenplätze iRobot-Aktie: