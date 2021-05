Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



21.05.2021



21.05.2021



ISIN hGears-Aktie:

DE000A3CMGN3



WKN hGears-Aktie:

A3CMGN



Ticker-Symbol hGears-Aktie:

HGEA



Kurzprofil hGears AG:



Die hGears AG (ISIN: DE000A3CMGN3, WKN: A3CMGN, Ticker-Symbol: HGEA) mit Sitz in Schramberg (Baden-Württemberg) ist ein globaler Hersteller von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für Elektromobilität. Darüber hinaus produziert hGears Komponenten für elektrische Werkzeuge, z.B. für den Gartengebrauch, sowie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. (21.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - hGears-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers hGears AG (ISIN: DE000A3CMGN3, WKN: A3CMGN, Ticker-Symbol: HGEA) unter die Lupe.Durchwachsener Börsenstart für hGears. Nachdem das Papier des Getriebeteile-Herstellers am Freitag oberhalb des Ausgabepreises in den Handel gegangen sei, habe es in der Folge die Startgewinne wieder abgegeben. Und obwohl die hGears-Aktie beim IPO keinen Kavalierstart hingelegt habe, die Strategie des Schramberger Unternehmens bleibe spannend.Der Ausgabepreis von 26 Euro pro Aktie habe in der Mitte der zuletzt eingeengten Preisspanne gelegen. Mit einem ersten Kurs von 27,50 Euro habe hGears diesen Wert um fast 6% übertroffen. Die Aktie habe jedoch den ersten Schwung nicht mitnehmen können und notiere aktuell bei rund 26,50 Euro.Mit dem Börsengang nehme hGears etwas mehr als 62 Mio. Euro ein. Rund 112 Mio. Euro wüden an die Altaktionäre Finatem, HPH Beteiligungs-UG und M-H Herzog Beteiligungs-UG gehen.So habe hGears 2020 mit Werkzeugteilen nur mehr als knapp 39 Mio. Euro umgesetzt und damit 5% weniger als im Vorjahr. Das Segment der konventionellen Motoren sei sogar um rund 21% auf etwa 40 Mio. Euro zurückgegangen.Schwerpunktmäßig sei das deutsche Unternehmen in Europa aktiv, wo es drei Viertel seines Umsatzes erziele. Gleichzeitig unterhalte es allerdings auch einen Produktions- und Fertigungsstandort in China und habe dort im Geschäftsjahr 2020 eine Umsatzsteigerung von gut 13% ausweisen können.Der Fokus auf das Zukunftsfeld Elektromobilität und die Präsenz im Wachstumsmarkt China würden hGears zu einem interessanten Börsenneuling machen, den Anleger auf dem Zettel haben sollten, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2021)