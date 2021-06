NYSE-Aktienkurs fuboTV-Aktie:

30,46 USD +12,94% (07.06.2021, 22:10)



ISIN fuboTV-Aktie:

US35953D1046



WKN fuboTV-Aktie:

A2QBYF



NYSE Ticker-Symbol fuboTV-Aktie:

FUBO



Kurzprofil fuboTV Inc.:



fuboTV Inc. (fuboTV) (ISIN: US35953D1046, WKN: A2QBYF, NYSE-Ticker-Symbol: FUBO) ist Betreiber einer Plattform für das Streaming von Sportübertragungen im Fernsehen (TV) mit Sitz in New York. Angemeldete Verbraucher haben Zugang zu verschiedenen Live-Sportveranstaltungen im Jahr sowie zu Nachrichten- und Unterhaltungsinhalten. Die fuboTV-Aktie ist seit Oktober 2020 an der NYSE gelistet. (08.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fuboTV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von fuboTV Inc. (ISIN: US35953D1046, WKN: A2QBYF, NYSE-Ticker-Symbol: FUBO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe eine kleine Meldung gegeben, die den letzten Kursanstieg bei der fuboTV-Aktie operativ begründe. Man werde bei LG eine eigene App vorinstalliert bekommen. Das sei ein Meilenstein für das kleine Unternehmen. fuboTV hat eine halbe Million Abonnenten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze fuboTV-Aktie: