NYSE-Aktienkurs fuboTV-Aktie:

22,02 USD +6,38% (09.04.2021, 16:03)



ISIN fuboTV-Aktie:

US35953D1046



WKN fuboTV-Aktie:

A2QBYF



NYSE Ticker-Symbol fuboTV-Aktie:

FUBO



Kurzprofil fuboTV Inc.:



fuboTV Inc. (fuboTV) (ISIN: US35953D1046, WKN: A2QBYF, NYSE-Ticker-Symbol: FUBO) ist Betreiber einer Plattform für das Streaming von Sportübertragungen im Fernsehen (TV) mit Sitz in New York. Angemeldete Verbraucher haben Zugang zu verschiedenen Live-Sportveranstaltungen im Jahr sowie zu Nachrichten- und Unterhaltungsinhalten. Die fuboTV-Aktie ist seit Oktober 2020 an der NYSE gelistet. (09.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fuboTV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von fuboTV Inc. (ISIN: US35953D1046, WKN: A2QBYF, NYSE-Ticker-Symbol: FUBO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.fuboTV sei eine Story-Geschichte, getrieben u. a. von wallstreetbets board. Das sei ein kleiner Streaming-Anbieter, nicht die Rede wert, was die Kunden betreffe, aber halt eben den Markt. Die Aktie sei vorbörslich um 6% gestiegen, weil man sich die Übertragungsrechte für die Qualifikationsspiele der zehn Teams aus Südamerika für die WM 2022 in Katar gesichert habe. Das könnte Auswirkungen auf das kleine Unternehmen haben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur fuboTV-Aktie. (Analyse vom 09.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze fuboTV-Aktie: