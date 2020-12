Am Montag habe die fuboTV-Aktie dann zu ihrem jüngsten Kurssprung angesetzt. Der Grund: Laut Medienberichten wolle das Unternehmen nun auch Partnerschaften für Live-Übertragungen abschließen. Das Management sehe dies als logische Konsequenz, um die Marktführerschaft im Sport-Streaming auszubauen.



Die Story von fuboTV klinge auf den ersten Blick gut. Es sei allerdings noch zu früh, eine klare Empfehlung auszusprechen. Wer jedoch auf einen kurzen Momentum-Trade setzen wolle - bitte mit Trailing Stopp. Harte Gewinnmitnahmen seien bei 480% in einem Monat nicht auszuschließen. "Der Hype ist real!", so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2020)



fuboTV Inc. (fuboTV) (ISIN: US35953D1046, WKN: A2QBYF, NYSE-Ticker-Symbol: FUBO) ist Betreiber einer Plattform für das Streaming von Sportübertragungen im Fernsehen (TV) mit Sitz in New York. Angemeldete Verbraucher haben Zugang zu verschiedenen Live-Sportveranstaltungen im Jahr sowie zu Nachrichten- und Unterhaltungsinhalten. Die fuboTV-Aktie ist seit Oktober 2020 an der NYSE gelistet. (22.12.2020/ac/a/n)



