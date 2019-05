ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Eurex Optionskürzel freenet-Aktienoption:

FNT



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet Group (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) bietet ihren rund 13 Millionen Kunden Produkte, Dienstleistungen und Hardware für Mobilfunk, TV und viele weitere Bereiche des digitalen Lebens an. Dabei nimmt sie in Deutschland die Rolle des größten netzunabhängigen Telekommunikationsanbieters ein. Sie versteht sich auf Basis ihres umfangreichen Porfolios als Digital-Lifestyle-Provider.



Im Kerngeschäft Mobilfunk liegt der Vertriebsfokus auf Tarifen und Services bei denen die freenet Group die Customer-Ownership erwirbt. Alle verfügbaren Netze werden angeboten. Dabei kann es sich um eigene Tarife oder um die Originaltarife der Netzbetreiber handeln. Um die Bedürfnisse und Ansprüche unterschiedlicher Kundengruppen zu bedienen, vertreibt die freenet Group einerseits online und andererseits offline, mit rund 6.000 Vertriebsstellen deutschlandweit, Mobilfunktarife und -optionen (vornehmlich in Dauerschuldverhältnissen) im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie.



Die Hauptmarke mobilcom-debitel setzt bei der Kundengewinnung und dem Bestandskundenmanagement ihren Fokus auf qualitativ hochwertige Postpaid-Vertragsbeziehungen. Auch die Discountmarken klarmobil, freenetmobile, callmobile und debitel light vertreiben Postpaid-Kundenverträge. Allerdings liegt der Schwerpunkt hier vorwiegend im No-Frills-Bereich.



Darüber hinaus bedient die freenet Group den Wachstumsmarkt Digital-Lifestyle mit innovativen digitalen Anwendungen rund um Home Automation und Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment - inklusive aktueller Smartphones, Tablets, Notebooks/PCs sowie Zubehör. Bei der Vermarktung von Apple-Produkten nimmt der Konzern mit der GRAVIS-Computervertriebsgesellschaft mbH ("GRAVIS"), eine herausragende Marktstellung ein.



Mit dem Markteintritt in das neue Geschäftsfeld TV und Medien ist seit 2016 außerdem modernes, hochauflösendes Digitalfernsehen in zwei technologischen Varianten Bestandteil des Produktportfolios - freenet TV im Bereich terrestrisches Fernsehen und waipu.tv im Bereich des IPTV-Entertainments.



Durch die Akquisition der Media Broadcast Gruppe (100%), dem alleinigen kommerziellen Anbieter für DVB-T2-HD, bietet die freenet Group mit freenet TV Fernsehen in bester Bildqualität über den neuen Standard DVB-T2 HD an. Das Antennenangebot wurde durch ein HD-Angebot im Satellitenbereich ergänzt. Im Rahmen ihrer Beteiligung an der EXARING AG (50,01%) offeriert die freenet Group mit waipu.tv zudem internetbasiertes Fernsehen, welches exklusiv auf ein geschlossenes über 12.000 Kilometer langes Glasfasernetz zugreift. Damit können 80 TV-Sender, davon die Hälfte in HD-Qualität, schnell und unkompliziert auf das Smartphone und von dort über Google Chromecast oder den Amazon Fire TV Stick auf vorhandene Fernsehgeräte zu Hause übertragen werden.



Die Vertriebsstruktur der freenet Group ist sehr heterogen. Rund 570 direkt steuerbare Shops, das exklusive Vertriebsrecht bei der Media-Saturn Deutschland in ihren rund 430 Elektronikfachmärkten (im Mobilfunkbereich exklusiv für Tarife in den Netzen T-Mobile und Vodafone) sowie diverse Online-Vertriebskanäle über alle Marken hinweg, garantieren eine umfangreiche und stark serviceorientierte Vermarktung der Dienstleistungen und Services. (Stand: 31. Dezember 2017). (17.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Telekomdienstleisters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Hauptversammlung der freenet AG habe für das Geschäftsjahr 2018 wie erwartet eine unveränderte Dividende in Höhe von 1,65 Euro je dividendenberechtigter Aktie beschlossen. Die Ausschüttung erfolge aus dem steuerlichen Einlagekonto und werde daher ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ausgezahlt. Die Aktie werde heute ex-Dividende gehandelt - und notiere daher nur auf dem ersten Blick mit einem deutlichen Abschlag.Es sei keine Überraschung: Die Aktionäre der freenet AG seien bei der ordentlichen Hauptversammlung dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat gefolgt und hätten mit einer Mehrheit von 99,79 Prozent beschlossen, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,65 Euro (Vorjahr: 1,65 Euro) je dividendenberechtigter Aktie zu zahlen. Die Ausschüttung belaufe sich damit auf insgesamt 211,2 Millionen Euro und sei gegenüber dem Vorjahr unverändert.Die Besonderheit bei freenet: Die Ausschüttung der Dividende erfolge am 21. Mai 2019 aus dem steuerlichen Einlagekonto gemäß § 27 Körperschaftsteuergesetz. Solle heißen: Anleger müssten weder Abgeltungsteuer noch Solidaritätszuschlag und auch keine Kirchensteuer abführen, da die Ausschüttung nicht aus den laufenden Gewinnen, sondern aus einem Teil des Eigenkapitals der Gesellschaft komme.Aber: Komplette Steuerfreiheit würden Anleger nur genießen, wenn sie ihre Position schon vor Einführung der Abgeltungsteuer gekauft hätten. Wer ab 2009 eingestiegen sei, bekomme die Dividenden zwar trotzdem vorerst steuerfrei, doch der Einstandskurs der betreffenden Aktien werde im Depot um die Höhe der Dividende gekürzt. Damit würden mögliche Kursgewinne höher ausfallen, die beim Verkauf der Papiere wiederum versteuert werden müssten. Somit würden Anleger eigentlich nur einen Steueraufschub erhalten.Alle weiteren von der Verwaltung vorgeschlagenen Tagesordnungspunkte seien von den Aktionären ebenfalls mit den erforderlichen Mehrheiten beschlossen worden. Die Kapitalpräsenz auf der Hauptversammlung habe rund 44,52 Prozent inklusive der zugegangenen Briefwahlstimmen betragen.Anleger mit Weitblick, die ab jetzt langfristig auf die Dividendenperle setzen wollen, sollten den Abschlag zum Einstieg nutzen. Investierte Anleger geben keine Stücke aus der Hand, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze freenet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:19,145 EUR -7,38% (17.05.2019, 09:08)Xetra-Aktienkurs freenet-Aktie:20,77 EUR (16.05.2019)