Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) operiert in ihrem traditionellen Geschäftsfeld als netzunabhängiger Mobilfunk-Service-Provider in Deutschland mit rund 12 Millionen Kunden respektive einem Marktanteil von 12,1 Prozent.



Das Portfolio umfasst zum einen eigene Tarife und Services sowie zum anderen entsprechende Angebote der Mobilfunknetzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica in Deutschland. Wesentliche Zielgruppe sind dabei jeweils Privatkunden, adressiert im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie. Vor dem Hintergrund eines gesättigten Marktes, konzentriert sich die Hauptmarke mobilcom-debitel auf qualitativ hochwertige Vertragsbeziehungen bei Kundengewinnung und Bestandskundenmanagement, was in einen bemerkenswerten Customer-Ownership (eigener Kundenstamm) von 9,53 Millionen resultiert. Zusätzlich decken die Discountmarken der freenet AG den No-frills-Bereich ab.



Als Erweiterung des Service-Provider-Geschäfts bedient die freenet Group den Wachstumsmarkt Digital-Lifestyle mit innovativen digitalen Anwendungen rund um Home Automation und Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment – inklusive aktueller Smartphones, Tablets und Notebooks und attraktivem Zubehör. Durch die Übernahme von GRAVIS, Deutschlands führenden Anbieter für Apple-Produkte, hat das Unternehmen in diesem Bereich sein Geschäftsvolumen signifikant mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum seit 2013 erhöht.



Für die erfolgreiche Wettbewerbspositionierung als handelsorientiertes Telekommunikationsunternehmen mit rund 590 eigenen Ladengeschäften, weiteren stationären Vertriebsstellen im Fachhandel und in großen Elektronikmärkten ist die Kundennähe in sämtlichen Absatzkanälen unverzichtbar.



Im Rahmen der Digital-Lifestyle-Strategie hat die freenet AG ihre Geschäftsaktivitäten durch die Akquisitionen der Media Broadcast Gruppe (100%), dem alleinigen kommerziellen Anbieter des DVB-T2-HD-Standards in Deutschland, und der EXARING AG (24,99%), die über ein 12.000 Kilometer langes Glasfasernetz zur Übertragung von Bewegtbildern verfügt, erweitert. Mit diesem Schritt beabsichtigt das Unternehmen am Wachstumspotenzial des digitalen Fernsehens zu partizipieren. (04.07.2017/ac/a/t)

Haar (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des TV- und Mobilfunkanbieters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF).freenet liegte nach Ablauf des 1. Halbjahres 2017 auf Kurs die Jahresziele zu erreichen. "Wir sind auf einem guten Weg, unsere Jahresziele wie gewohnt zu erreichen. Unsere Bereiche Mobilfunk, Digital Lifestyle und TV entwickeln sich nach Plan", sage Christoph Vilanek, CEO von freenet, im Gespräch mit "Vorstandswoche.de". Zum Quartalsende habe das Unternehmen rund 500.000 zahlende TV-Nutzer über DVB-T2-Empfangsgeräte gewonnen.Diese Zahl solle bis Jahresende auf über 800.000 Abonnenten steigen. Vilanek gehe davon aus, dass die Dynamik in den kommenden 4 Wochen sehr hoch sein werde. Viele Nutzer würden offensichtlich abwarten, bis das TV-Gerät keinen einzigen Privatsender mehr empfange. Die finale Umstellung auf DVB-T2 erfolge in der Zeit von 3. Juli bis 31. Juli. Spätestens dann blicke der Nutzer "privat" in die Röhre.Komplementär zu ihrem digital-terrestrischen Angebot freenet TV vermarke das Unternehmen zudem seit Herbst 2016 internetbasiertes Fernsehen (IPTV) unter der Marke waipu.tv. Bei waipu.tv hätten sich per Ende des 1. Halbjahres schon über 250.000 Nutzer registriert. Darunter würden sich bereits 52.000 zahlende Kunden befinden. "50.000 zahlende Kunden waren unser Ziel per Ende Juni. Wir haben das gut erreicht und sind mit der Entwicklung zufrieden", sage Vilanek. Dies alles vor dem Hintergrund, dass der Streaming-Dienst von freenet bisher noch nicht massiv beworben werde. "Unsere Marketing-Kampagnen starten im Herbst. Wir sind für den Vertrieb mit mehreren Partnern im Gespräch, die von sich aus auf uns zugekommen sind." Ein interessanter Partner wäre beispielsweise MediaMarktSaturn.Bis zum Jahresende erwarte die Firma mehr als 500.000 registrierte Abonnenten, darunter rund 100.000 zahlende Nutzer. "Ich bin zuversichtlich, dass wir auch dieses Ziel erreichen. Das Feedback unserer Kunden ist positiv. Waipu.tv läuft ohne Unterbrechung sehr gut. Darauf kommt es bei diesem Produkt an. Bei anderen Anbietern ist dies nicht mehr der Fall."Bisher nicht gelöst sei indes die Aufnahmethematik mit der Sendergruppe Pro 7. Bei RTL und allen anderen Sendern sei dies längst gelöst. Laut Vilanek richte sich Waipu.tv derzeit eher an Nutzer im Alter von 30 Jahren plus X. Das sei eher weniger die Zielgruppe von Pro 7, sodass die fehlende Aufnahmeoption momentan sicherlich zu verschmerzen sei. freenet habe im Bereich waipu.tv neben organischem Kundenwachstum vermutlich die Option, über den Zukauf von Kundenstämmen deutlich schneller zu wachsen als bisher geplant. Wettbewerber des freenet-Angebots seien Magine und Zattoo. Die schwedische Magine und die in Zürich ansässige Zattoo könnten beispielsweise ihren deutschen Kundenstamm an freenet verkaufen. Eine Option wäre, das Geschäft in Deutschland aufzugeben und an freenet zu veräußern. Vilanek habe sich zu Zattoo nicht äußern wollen. "Grundsätzlich haben wir Interesse schneller zu wachsen und stehen bereit, falls wir Kundenstämme kaufen können."Im 2. Halbjahr werde die gesamte Branche darunter leiden, dass Prepaid-Telefonkarten nur noch unter dem Nachweis einer Identität zu kaufen seien. "Das wird Auswirkungen auf die Branche haben und zu einer geringeren Nachfrage nach Prepaid-Karten führen. In unseren Erwartungen haben wir dies berücksichtigt." Zum Bereich Mobilfunk zähle zudem das Geschäft mit Digital Lifestyle-Produkten. "Digital Lifestyle zeigt ein hohes Wachstum. Wir haben inzwischen 24 Produkte und wollen den Umsatz erneut zweistellig steigern."Für das Jahr 2017 erwarte Vilanek für das EBITDA weiterhin einen Wert von über 410 Mio. Euro und einen Free Cashflow von mindestens 310 Mio. Euro. Die EBITDA-Beiträge und der Free Cashflow der Beteiligung an der Schweizer Sunrise seien hier nicht berücksichtigt. Zu Sunrise habe Vilanek keine neuen Informationen mitgebracht. Er wolle sich dafür alle Optionen offenhalten. Bei einer starken Kurssteigerung sei ein Verkauf dieser Beteiligung aber nicht ganz auszuschließen. Spannend werde dies nach Ablauf des Septembers 2017. Danach würden nämlich übliche Nachbesserungsrechte enden, sofern freenet die Beteiligung nach dem Erwerb vom Finanzinvestor CVC wieder schnell zu Geld und damit einen schnellen Euro gemacht hätte. In diesem Fall hätte freenet den Gewinn aus dem Verkauf mit CVC teilen müssen. Diese Nachbesserungsrechte würden meist etwa 18 Monate laufen. Ab Oktober wäre somit auch ein Verkauf eine interessante Option für freenet - vorausgesetzt die Aktie von Sunrise würde stark steigen.Nach der jüngsten Korrektur sei die Aktie von freenet weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die TV-Aktivitäten, die sich gut entwickeln würden, seien im Aktienkurs keineswegs berücksichtigt. Zudem überzeuge das Unternehmen weiterhin mit einer starken Dividendenrendite von fast 6% für das Jahr 2017. Die Aktienexperten würden mit einer Dividende von ca. 1,70 Euro für 2017 rechnen. (Analyse vom 04.07.2017)Börsenplätze freenet-Aktie: