Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Als Digital-Lifestyle-Provider ist die freenet Group (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) der größte netzunabhängige Anbieter von Mobilfunkleistungen in Deutschland. Daneben etabliert sich der Konzern im Bereich Digital Lifestyle zunehmend als Anbieter internetbasierter Anwendungen für private Kunden.



Die freenet Group bietet ihren Kunden in Deutschland ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus dem Bereich mobiler Sprach- und Datendienste an. Die Vermarktung der Dienstleistungen der Mobilfunknetzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland (O² und E-Plus) erfolgt unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung über eine Vielzahl von Vertriebskanälen und unterschiedlichen Marken. Neben den eigenen netzunabhängigen Diensten und Tarifen vermarktet die freenet Group unter eigenem Namen auch die Originaltarife der deutschen Mobilfunknetzbetreiber.



Darüber hinaus bietet die freenet Group ein wachsendes Angebot attraktiver Produkte und Dienstleistungen für den Haushalt und andere Lebensbereiche privater Kunden rund um das mobile Internet an.



Mit der Gravis-Computervertriebsgesellschaft mbH ("GRAVIS"), einer der größten unabhängigen autorisierten Apple-Händler in Deutschland, nimmt der Konzern auch in diesem Bereich eine hervorragende Marktstellung ein.



Diese im Berichtssegment Mobilfunk zusammengefassten Geschäftsaktivitäten werden durch umfangreiche Handelsaktivitäten mit mobilen Endgeräten und innovativen Accessoires vervollständigt.



Als wesentliche Einflussfaktoren für ihren Geschäftserfolg sieht die Gesellschaft insbesondere die Kundenentwicklung, die monatlichen Umsatzerlöse pro Kunde im Segment Mobilfunk sowie die Entwicklung der Digital-Lifestyle-Geschäftsaktivitäten in den drei strategischen Geschäftsfeldern Fitness/Wearables, Entertainment und Smart Home an.



Für den Erfolg der klaren Wettbewerbspositionierung als Digital-Lifestyle-Provider ist die Kundennähe in allen Absatzkanälen unverzichtbar. Mit rund 570 unter der Hauptmarke mobilcom-debitel betriebenen Shops und 43 unter der Premiummarke GRAVIS betriebenen Stores sowie einer Vielzahl weiterer Vertriebsstellen für Mobilfunk im Fachhandel - davon exklusiv rund 400 große Elektronikmärkte der Media-Saturn Deutschland GmbH - ist die freenet Group im stationären Handel flächendeckend in Deutschland vertreten.



Gleichzeitig werden erfolgreich mehrere eigene Vertriebsmarken über diverse Online-Vertriebskanäle genutzt. Insgesamt arbeiten 4.611 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (zum 30. Juni 2015) in der freenet Group laufend an der Verbesserung der Vertriebs- und Servicekompetenz. Der Vermarktungsschwerpunkt liegt im Wesentlichen auf dem Endkundengeschäft mit Privatkunden in Deutschland. (08.03.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktie: Zahlen kamen gut an! AktienanalyseDiese Zahlen kamen gut an! Gemeint sind damit die vorläufigen Zahlen, welche der Mobilfunk-Dienstleister freenet (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) unlängst veröffentlichte, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.freenet habe im Geschäftsjahr 2016 nach vorläufigen Ergebnissen einen gegenüber dem Vorjahr um 7,8 Prozent gesteigerten Konzernumsatz von 3,36 Mrd. Euro erwirtschaftet. Der Zuwachs beim Umsatz resultiere im Wesentlichen aus dem Beitrag des in 2016 neu geschaffenen TV-Segments. Das Kerngeschäft Mobilfunk habe insgesamt 3,13 Mrd. Euro zu den Umsatzerlösen beigesteuert. Dies entspreche einem Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das operative Ergebnis habe sich signifikant und überproportional zum Umsatz um 18,5 Prozent auf 439 Mio. Euro erhöht. Der Free Cashflow habe in 2016 auf 341 Mio. Euro gesteigert werden können, was einem Anstieg um etwa 20 Prozent entspreche.In diesem Zusammenhang habe freenet zudem bekannt gegeben, dass der Vorstand eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie für 2016 vorschlagen werde. Zum aktuellen Kursniveau entspreche dies einer durchaus stattlichen Dividendenrendite von 5,5 Prozent.Die Aktie von freenet bewege sich seit Anfang Dezember in einem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 28 Euro verlaufe. Ein markantes Zwischentief bilde das Kurstief von Februar bei 27,13 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie von freenet kann um 38 Euro liegen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. (Veröffentlicht am 08.03.2017)