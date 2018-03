WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Eurex Optionskürzel freenet-Aktienoption:

FNT



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) operiert in ihrem traditionellen Geschäftsfeld als netzunabhängiger Mobilfunk-Service-Provider in Deutschland mit rund 12 Millionen Kunden respektive einem Marktanteil von 12,1 Prozent.



Das Portfolio umfasst zum einen eigene Tarife und Services sowie zum anderen entsprechende Angebote der Mobilfunknetzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica in Deutschland. Wesentliche Zielgruppe sind dabei jeweils Privatkunden, adressiert im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie. Vor dem Hintergrund eines gesättigten Marktes, konzentriert sich die Hauptmarke mobilcom-debitel auf qualitativ hochwertige Vertragsbeziehungen bei Kundengewinnung und Bestandskundenmanagement, was in einen bemerkenswerten Customer-Ownership (eigener Kundenstamm) von 9,53 Millionen resultiert. Zusätzlich decken die Discountmarken der freenet AG den No-frills-Bereich ab.



Als Erweiterung des Service-Provider-Geschäfts bedient die freenet Group den Wachstumsmarkt Digital-Lifestyle mit innovativen digitalen Anwendungen rund um Home Automation und Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment – inklusive aktueller Smartphones, Tablets und Notebooks und attraktivem Zubehör. Durch die Übernahme von GRAVIS, Deutschlands führenden Anbieter für Apple-Produkte, hat das Unternehmen in diesem Bereich sein Geschäftsvolumen signifikant mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum seit 2013 erhöht.



Für die erfolgreiche Wettbewerbspositionierung als handelsorientiertes Telekommunikationsunternehmen mit rund 590 eigenen Ladengeschäften, weiteren stationären Vertriebsstellen im Fachhandel und in großen Elektronikmärkten ist die Kundennähe in sämtlichen Absatzkanälen unverzichtbar.



Im Rahmen der Digital-Lifestyle-Strategie hat die freenet AG ihre Geschäftsaktivitäten durch die Akquisitionen der Media Broadcast Gruppe (100%), dem alleinigen kommerziellen Anbieter des DVB-T2-HD-Standards in Deutschland, und der EXARING AG (24,99%), die über ein 12.000 Kilometer langes Glasfasernetz zur Übertragung von Bewegtbildern verfügt, erweitert. Mit diesem Schritt beabsichtigt das Unternehmen am Wachstumspotenzial des digitalen Fernsehens zu partizipieren. (12.03.2018/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekom- und Medienunternehmens freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) unter die Lupe.Die von freenet vorgelegten vorläufigen Eckdaten für 2017 hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen: Der Umsatz sei um 4,3% auf gut 3,5 Mrd. Euro gestiegen und das EBITDA sei durch den positiven Einmaleffekt der Schweizer Tochter Sunrise Communications Group um mehr als 23% auf rund 541 Mio. Euro (ohne Sondereffekt: 408 Mio. Euro) geklettert. Demnach habe sich auch der Gewinn je Aktie auf 2,24 Euro verbessert. Der Hauptversammlung solle eine Dividendenerhöhung auf 1,65 Euro je Aktie (GJ 2016: 1,60 Euro/Aktie) vorgeschlagen werden. Hier hätten die Experten 1,70 Euro erwartet.Der Ausblick für 2018 habe in einem labilen Börsenumfeld für etwas Enttäuschung gesorgt: Bei lediglich stabilen Erlösen solle das EBITDA (ohne Sondereffekt) nur leicht gesteigert werden und in einer Range zwischen 410 und 430 Mio. Euro landen. Operativ werde 2018 durchaus herausfordernd, die Experten würden das jüngste Kundenwachstum im werthaltigen Postpaid-Geschäft und im Wachstumssegment TV und Medien aber als eine gute Grundlage werten. Bei ihrer unveränderten Schätzung für 2018 sei freenet mit einem KGV von 13 und einer Dividendenrendite von 6,7% günstig bewertet.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" halten die jüngsten Kursabschläge für übertrieben und haben ihre Position daher aufgestockt, das Kursziel senken sie aber vorerst auf 30,00 Euro. (Ausgabe 9 vom 10.03.2018)