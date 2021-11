Börsenplätze fox e-mobility-Aktie:



Börse Düsseldorf-Aktienkurs fox e-mobility-Aktie:

0,51 EUR -6,42% (29.11.2021, 11:00)



ISIN fox e-mobility-Aktie:

DE000A2NB551



WKN fox e-mobility-Aktie:

A2NB55



Ticker-Symbol fox e-mobility-Aktie:

CT4



Kurzprofil fox e-mobility AG:



Die fox e-mobility AG (ISIN: DE000A2NB551, WKN: A2NB55, Ticker-Symbol: CT4) ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den Personenverkehr und die Auslieferung sowie Dienstleistungen für die sogenannte "letzte Meile" spezialisiert ist. (29.11.2021/ac/a/nw)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Atlas Special Opportunities, LLC hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der fox e-mobility AG aufgestockt:Die Shortseller von Atlas Special Opportunities, LLC attackieren die Aktien der fox e-mobility AG (ISIN: DE000A2NB551, WKN: A2NB55, Ticker-Symbol: CT4) weiterhin.Die Finanzprofis von Atlas Special Opportunities, LLC mit Sitz in London haben am 25.11.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,84% auf 1,91% der Aktien der fox e-mobility AG ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der fox e-mobility AG:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,91% der fox e-mobility-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.