XETRA-Aktienkurs flatex-Aktie:

43,25 EUR -0,69% (17.09.2020, 10:17)



ISIN flatex-Aktie:

DE000FTG1111



WKN flatex-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol flatex-Aktie:

FTK



Kurzprofil flatex AG:



flatex (vormals FinTech Group) (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG11, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist das Unternehmen damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (17.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - flatex: Ziele erneut angehoben - AktienanalyseDas Auf und Ab an den Märkten treibt das Geschäft von flatex (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) noch stärker an als gedacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Online-Broker habe daher bei Vorlage der Halbjahreszahlen - sehr zur Freude der Börse - seine Ziele für 2020 ein weiteres Mal aufgestockt. "Die Marktvolatilität hat sich sehr positiv auf das Tradingverhalten unserer Kunden ausgewirkt, aber wir waren auch bestens auf solch eine Situation vorbereitet und konnten im laufenden Jahr als Gruppe bereits über 350.000 Neukunden gewinnen", so flatex-Chef Frank Niehage. "Deshalb heben wir unsere Erwartung für 2020 auf 1,2 Mio. Kunden und 70 Mio. abgewickelte Transaktionen an." Zuvor sei lediglich von 50 Mio. Trades die Rede gewesen. Gleichzeitig habe das Unternehmen die vorläufigen Rekord-Halbjahreszahlen von 100 Mio. Euro Umsatz und 43 Mio. Euro EBITDA bestätigt.Marius Fuhrberg von Warburg Research sehe denn auch keinen Grund von seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 57 Euro abzurücken. Damit billige er der wahrscheinlich ab Dezember im SDAX notierten Aktie ein weiteres Aufwärtspotenzial von mehr als 30 Prozent zu. Auch Stefan Armbruster, der seit dem 1. Mai als Managing Director und Mitglied des Executive Committees gemeinsam mit Niklas Helmreich das B2C-Geschäft leite und den Bereich Retail Produkte und Transaktionsflow verantworte, scheine von den Kursqualitäten überzeugt. Er habe vergangene Woche 1.600 Aktien erworben und dafür knapp 65.000 Euro auf den Tisch gelegt. (Ausgabe 37/2020)Börsenplätze flatex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs flatex-Aktie:43,25 EUR -1,48% (17.09.2020, 10:34)