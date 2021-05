Tradegate-Aktienkurs flatexDEGIRO-Aktie:

104,40 EUR +1,36% (31.05.2021, 14:32)



XETRA-Aktienkurs flatexDEGIRO-Aktie:

104,00 EUR +0,78% (31.05.2011, 14:18)



ISIN flatexDEGIRO-Aktie:

DE000FTG1111



WKN flatexDEGIRO-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol flatexDEGIRO-Aktie:

FTK



Kurzprofil flatexDEGIRO AG:



Die flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet B2C-Kunden in 18 Ländern Europas kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von Millionen papierlos ausgeführter Kundentransaktionen pro Jahr.



Seit der Übernahme von DEGIRO im Juli 2020 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker Europas. Für das Jahr 2020 werden mehr als 1,2 Millionen Kunden und 70 Millionen Wertpapiertransaktionen erwartet. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, niedriger Zinsen und Digitalisierung ist die flatexDEGIRO-Gruppe damit bestens für weiteres Wachstum positioniert. Bis spätestens 2025 sollen über 3 Millionen Kunden gewonnen und jährlich mindestens 100 Millionen Transaktionen abgewickelt werden - selbst in Jahren mit nur durchschnittlicher Volatilität. (31.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - flatexDEGIRO-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) unter die Lupe.Die Meldung von flatexDEGIRO zur neuen Mittelfristplanung wimmle nur so von euphorischen Statements, allerdings habe das Management auch eine wirklich ehrgeizige Vision verkündet. Nachdem die Ziele für den Ausbau des Kundenbestands in 2021 mehrfach angehoben worden seien und inzwischen 2,0 bis 2,2 Mio. Kunden bis zum Jahresende (nach 1,25 Mio. Ende 2020) erwartet würden, sei nun auch die Messlatte für die nächsten Jahre stark nach oben geschraubt worden. Bis 2026 wolle die Gesellschaft mit einer weiteren Marktdurchdringung in Europa pro Jahr 1 Mio. Neukunden gewinnen, um dann einen Stamm von 7 bis 8 Mio. vorweisen zu können - bislang habe ein Zielwert von 3 Mio. bis 2025 gegolten. In fünf Jahren sollten dann 250 bis 350 Mio. Transaktionen abgewickelt werden - zum Vergleich: für dieses Jahr würden 90 bis 110 Mio. anvisiert.Mittelfristplanungen seien immer ein wenig mit Vorsicht zu genießen, denn über einen so langen Zeitraum könnten sich wichtige Determinanten komplett umkehren. So dürfte flatexDEGIRO die Ziele nicht erreichen können, wenn in den Zeitraum bis 2026 eine längere Börsenbaisse falle. Dennoch: Die Ambitionen seien begrüßenswert und würden grundsätzlich auch nicht unrealistisch wirken. Schließlich gewinne das Unternehmen im Moment 3.000 Kunden am Tag, und der bereits gut erschlossene europäische Markt biete noch enormes Wachstumspotenzial.Die Experten von "Der Anlegerbrief" bleiben der flatexDEGIRO-Aktie treu und heben das Kursziel auf 140 Euro an. (Ausgabe 20 vom 29.05.2021)Börsenplätze flatexDEGIRO-Aktie: