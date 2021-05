Tradegate-Aktienkurs fashionette-Aktie:

35,50 EUR +5,65% (30.05.2021, 15:47)



Xetra-Aktienkurs fashionette-Aktie:

35,10 EUR +4,46% (30.05.2021, 15:34)



ISIN fashionette-Aktie:

DE000A2QEFA1



WKN fashionette-Aktie:

A2QEFA



Ticker-Symbol fashionette-Aktie:

FSNT



Kurzprofil fashionette AG:



fashionette (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) ist die ganze Welt der schönen Accessoires führender Premium- und Luxusmarken. Seit der Gründung 2008 hat sich die Marke überzeugend etabliert - und gehört heute zu den beliebtesten Online-Shops im deutschsprachigen Raum für Designertaschen, -schuhe und -accessoires sowie Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Und wer eine Premium- und Luxustasche sucht, findet sie ziemlich sicher bei fashionette, einem führenden Online-Shop.



Der Fokus von fashionette liegt auf der Verknüpfung des kuratierten Sortiments an begehrenswerten Designeraccessoires mit den persönlichen Vorstellungen und Wünschen jeder Kundin. Das Ziel: der Ausbau individualisierter Services, um das digitale Shoppingerlebnis der Frau noch inspirierender, komfortabler und persönlicher zu gestalten. Dazu werden die lokalen Websites und Dienstleistungsangebote in ganz Europa zukünftig weiter ausgebaut. (03.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fashionette-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Händlers für Luxuskleidung und -accessoires fashionette AG (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) unter die Lupe.Bei fashionette laufe es derzeit richtig rund. Der Online-Händler habe jüngst starke Zahlen vorgelegt und zudem einen überzeugenden Ausblick geliefert. Kein Wunder, dass jetzt Analysten mit erhöhten Kurszielen auf den Plan treten würden. Die Aktie goutiere das mit einem soliden Kurssprung.Die fashionette-Aktie könne am Montag weiter Boden gutmachen. Charttechnisch helle sich das Bild deutlich auf, v.a., wenn die Aktie die Widerstandszone im Bereich von 33 Euro nachhaltig überwinde.Auch "Der Aktionär" sei für fashionette optimistisch gestimmt. Luxus-Mode über das Internet zu verkaufen sei die Zukunft bzw. habe sich bereits als Trend etabliert. Investierte Anleger sollten weiter dabeibleiben und die Gewinne laufen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze fashionette-Aktie