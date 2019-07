Basierend auf dem aktuellen Kursniveau bestätigen Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ebenso ihr bisheriges Rating "kaufen" für die euromicron-Aktie. (Analyse vom 18.07.2019)



Kurzprofil euromicron AG:



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) vereint als mittelständischer Technologiekonzern 16 Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Smart Services. Verwurzelt in Deutschland ist euromicron mit rund 1.900 Mitarbeitern an 40 Standorten international aktiv. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Plattformen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron Mittelständler, Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand, Flexibilität und Effizienz zu steigern, Sicherheitsrisiken vorzubeugen sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (Internet of Things - kurz IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von 318,0 Millionen Euro. (18.07.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) weiterhin zu kaufen.Am 10.07.2019 habe die euromicron AG (euromicron) bekannt gegeben, dass sie die Funkwerk AG (Funkwerk) als strategischen Ankerinvestor gewonnen habe. Bei diesem Unternehmen handle es sich um einen führenden Anbieter von innovativen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen. Die Funkwerk AG beabsichtige insgesamt bis zu 28,0% des nach der Durchführung der beschlossenen Kapitalmaßnahmen erhöhten Grundkapitals der euromicron zu erwerben.Laut Unternehmensangaben gehe der euromicron-Konzern mit der anstehenden Kapitalerhöhung einen richtungsweisenden Schritt. Das euromicron-Management begrüße das strategische Interesse von Funkwerk, enger mit euromicron zusammenarbeiten zu wollen, um zukünftig Potenziale für beide Technologiegesellschaften zu schaffen. Mithilfe der Kapitalmaßnahmen und der damit verbundenen engeren Kooperation solle die Finanzierungskraft erheblich gesteigert sowie eine strategisch schlagkräftigere Position der euromicron erreicht werden.Gemäß Unternehmensangaben würden euromicron und Funkwerk mit der strategisch und langfristig ausgerichteten Beteiligung die Grundlage für eine enge Partnerschaft schaffen, die die technologische Lösungskompetenz beider Unternehmen stärken und den Marktzugang erweitern solle. Durch die Beteiligung bzw. das Ankerinvestment und die zu formierende Kooperation sollten gemeinsame Potenziale beider Technologiegesellschaften auf dem Gebiet der Kritischen Infrastrukturen sowie Synergien in den Bereichen Smart Building Solutions und IoT-Lösungen erschlossen werden.Die Ausgabe der neuen Aktien solle in Form von Barkapitalerhöhungen in zwei Tranchen erfolgen. Mit der ersten Tranche sei am 10.07.2019 im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an Funkwerk 717.639 neue Aktien zu einem Platzierungspreis von 3,40 Euro ausgegeben worden. Damit sei das Grundkapital der euromicron auf 20.182.308,60 Euro, d.h. um 10,0% erhöht worden. Durch die Platzierung der neuen Aktien seien der Gesellschaft somit brutto 2.439.972,60 Euro zugeflossen.Laut Unternehmensmeldung stehe die Backstop-Verpflichtung unter der Bedingung der kartellrechtlichen Freigabe in der Bundesrepublik Deutschland und Österreich. Der Beginn der Bezugsfrist sei für Ende Juli 2019 vorgesehen, wobei als Bezugspreis 3,40 Euro je Aktie festgesetzt worden sei. Folglich solle der Bruttoemissionserlös für die zweite Tranche bis zu 7.319.924,60 Euro betragen.Der gesamte Bruttoemissionserlös aus den beiden Kapitalerhöhungen im Volumen von bis zu 9.759.897,20 Euro solle zur beschleunigten Umsetzung der strategischen Weiterentwicklung der euromicron, wie z.B. zur Digitalisierung von Serviceprozessen und dem weiteren Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen sowie der allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet werden.Die finanzielle Beteiligung und die hiermit verknüpfte engere Zusammenarbeit der Funkwerk eröffne der euromicron eine gute Chance, ihre Marktposition mithilfe der eingeworbenen finanziellen Mittel weiter zu stärken sowie neue Umsatzpotenziale (z.B. durch Cross Selling) zu erschließen. Die Auswirkungen der anvisierten Kapitalmaßnahmen sowie der beabsichtigten Funkwerk-Kooperation würden die Analysten nach dem Abschluss der Transaktionen in einem kommenden Research Update berücksichtigen, voraussichtlich nach den Halbjahreszahlen 2019. Vor diesem Hintergrund würden sie ihr Kursziel in Höhe von 6,90 Euro bestätigen.