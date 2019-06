Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) vereint als mittelständischer Technologiekonzern 16 Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Smart Services. Verwurzelt in Deutschland ist euromicron mit rund 1.900 Mitarbeitern an 40 Standorten international aktiv. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Plattformen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron Mittelständler, Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand, Flexibilität und Effizienz zu steigern, Sicherheitsrisiken vorzubeugen sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (Internet of Things - kurz IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von 318,0 Millionen Euro.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) nach wie vor zu kaufen.Im Geschäftsjahr 2018 habe die euromicron AG Umsatzerlöse in Höhe von 318,01 Mio. EUR und damit 4,5% weniger als im Vorjahr erzielt. Dieser Rückgang sei maßgeblich durch Einmaleffekte (baunahem Geschäft) sowie niedrigere Umsätze in Geschäftsbereichen des Segments Intelligente Gebäudetechnik bedingt gewesen. Bereinigt um diese Einmaleffekte habe der Konzernumsatzrückgang lediglich 1,7% betragen.Auf Betriebsergebnis-Ebene habe euromicron im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 ein um Sonderkosten bereinigtes EBITDA in Höhe von 6,50 Mio. EUR erwirtschaftet und hierbei eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,0% erzielt, welche zudem im angepassten Prognosekorridor gelegen habe. Das EBITDA in dieser Geschäftsperiode habe1,89 Mio. EUR betragen.Hervorzuheben sei, dass die vom Management vollzogene strategische Neuausrichtung (Konzernstrategie "IoT") sowie die Rentabilitätssteigerungsmaßnahmen sich zunehmend positiv in den operativen Kennzahlen niederschlagen würden. Die von der Unternehmensführung verfolgte Strategie höherwertige Leistungen (Innovationsgeschäft) zu vermarkten, das Servicegeschäft auszubauen sowie umfassende euromicron Portfoliolösungen zu vertreiben, sollte die Konzernrentabilität zukünftig weiter erhöhen.Für das laufende Geschäftsjahr 2019 würden die Analysten die Rückkehr auf den Wachstumspfad erwarten. Konkret würden sie mit Umsatzerlösen in Höhe von 329,45 Mio. EUR und einem EBITDA in Höhe von 18,62 Mio. EUR rechnen. Die deutliche operative Ergebnisverbesserung sowie der hohe ausgewiesene Auftragsbestand zum Ende des ersten Quartals 2019 in Höhe von 159,81 Mio. EUR (31.03.2018: 145,64 Mio. EUR) würden hierbei die Analystenprognosen für diese Geschäftsperiode untermauern.Auf Basis seiner Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 sowie die Folgejahre 2020 und 2021 hätten die Analysten ihr Kursziel für die euromicron AG beibehalten. Der faire Wert auf der Grundlage ihres DCF-Modells betrage weiterhin 6,90 EUR (zuvor: 6,90 EUR). Langfristig seien die Analysten davon überzeugt, dass euromicron eine deutlich höhere operative Performance als bisher erreichen könne. Hierzu sollten die anvisierten punktuellen Optimierungen einzelner Geschäftsbereiche und die verstärkte Ausnutzung von Synergieeffekten zwischen den Tochtergesellschaften sowie die weitere konsequente Umsetzung der IoT-Konzernstrategie beitragen.Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich unverändert das Rating "kaufen", so Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG. (Analyse vom 12.06.2019)