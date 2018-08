Xetra-Aktienkurs euromicron-Aktie:

5,70 EUR -2,40% (17.08.2018, 12:55)



Tradegate-Aktienkurs euromicron-Aktie:

5,70 EUR -1,72% (17.08.2918, 14:29)



ISIN euromicron-Aktie:

DE000A1K0300



WKN euromicron-Aktie:

A1K030



Ticker-Symbol euromicron-Aktie:

EUCA



Kurzprofil euromicron AG:



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) ist ein mittelständischer Technologiekonzern. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und damit den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Mit Lösungen für Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen sowie den dazugehörigen Smart Services ist euromicron Partner des Mittelstands, von Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand. Maßgeschneiderte und innovative Technologielösungen gehören zur Kernkompetenz von euromicron. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden vernetzte und übergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron ihre Kunden dabei, Flexibilität und Effizienz zu steigern sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Zur euromicron Gruppe gehören 16 Tochterunternehmen, darunter ELABO, LWL-Sachsenkabel, MICROSENS und telent. Der seit 1998 börsennotierte Technologiekonzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main beschäftigt weltweit rund 1.800 Mitarbeiter an 30 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von 332,9 Millionen Euro. (17.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die euromicron-Aktie (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) von 8,20 Euro auf 6,40 Euro.Der Umsatz sei in Q2/2018 erneut überraschend um 3,3% auf 75,6 (Vj.: 78,1; unsere Prognose: 82,0) Mio. Euro gesunken, womit sich der Rückgang im Vergleich zum Q1 (-0,6% y/y) verstärkt habe. Ebenfalls erneut enttäuschend sei nach Erachten des Analysten die Ergebnisentwicklung verlaufen (bspw. Nettoergebnis: -3,5 (Vj.: -2,7; unsere Prognose: -0,1) Mio. Euro). Das H1/2018 sei laut euromicron allerdings nach Plan gelaufen. Angaben zum Ausblick für 2018 seien nicht gemacht worden. Nach Meinung des Analysten sei es aber zweifelhaft, dass die Zielsetzungen noch erreicht werden könnten. Der Umsatz müsste dafür um mehr als 5% y/y zulegen und hinsichtlich der Ergebnisentwicklung müsste euromicron, wie in H1/2017, wieder in die Gewinnzone kommen.Mit der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens in 2015 auf das Internet der Dinge habe sich für euromicron ein deutliches Wachstumspotenzial eröffnet. Die Aktienkursentwicklung bleibe jedoch schwach, da aus Sicht des Analysten entscheidende Impulse - vor allem aus der Geschäftsentwicklung - fehlen würden.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die euromicron-Aktie. (Analyse vom 17.08.2018)Börsenplätze euromicron-Aktie: