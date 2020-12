Bonn (www.aktiencheck.de) - Sorgen, die mit der Coronavirus-Pandemie in Verbindung stehen, finden sich laut einer monatlichen Umfrage der Deutschen Bank unter Finanzmarktexperten weiterhin ganz oben auf der Liste möglicher Risiken für die Entwicklung der Kapitalmärkte 2021, so die Analysten von Postbank Research.



Allerdings habe der Optimismus der Befragten über die vergangenen Monate stetig zugelegt. Inzwischen würden zwei Drittel damit rechnen, dass nächstes Jahr bis zu 80 Prozent der Weltbevölkerung geimpft würden. Diese Erwartung spiegele sich auch in ihren für das kommende Jahr geplanten Anlageentscheidungen wider. Während die Anlageprofis 2021 vor allem Anleihen und Bargeld als unattraktiv erachten würden, werde mit den größten Kursgewinnen bei Aktien aus den USA, den Schwellenländern sowie Europa gerechnet. Auch die Rotation in zyklische Werte könnte sich fortsetzen, denn trotz der bereits guten Performance halte rund die Hälfte der Befragten diese gegenüber Wachstumstiteln weiterhin für günstig bewertet. In Bezug auf die Entwicklung an den Devisenmärkten werde dem US-Dollar wenig überraschend die schlechteste Entwicklung prognostiziert, dicht gefolgt vom Pfund Sterling. Durch das Vertrauen in die weltweite Konjunkturerholung bei gleichzeitig anhaltend expansiver Geldpolitik in den Industrienationen werde von den Währungen der Schwellenländer die stärkste Performance erwartet. Unter den Währungen der Industrienationen könne sich der Euro als Favorit für das kommende Jahr behaupten. (15.12.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.