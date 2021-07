Börsenplätze ecotel-Aktie:



DE0005854343



585434



E4C



Die ecotel Gruppe (ISIN: DE0005854343, WKN: 585434, Ticker-Symbol: E4C) ist ein seit 1998 bundesweit tätiges Telekommunikationsunternehmen, das sich auf die Informations- und Telekommunikationsanforderungen (ITK) von Kunden spezialisiert hat. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard gehandelt. ecotel vermarktet Produkte und Dienstleistungen in folgenden Geschäftsbereichen: "Geschäftskundenlösungen (B2B)", "Wiederverkäuferlösungen", "Privatkundenlösungen (B2C)" und "new media solutions". (28.07.2021)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - ecotel-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ecotel communication ag (ecotel) (ISIN: DE0005854343, WKN: 585434, Ticker-Symbol: E4C) weiterhin zu kaufen.Gestern habe ecotel Eckdaten für das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht. Dabei sei auf Konzernebene ein EBITDA in Höhe von EUR 8,0 Mio. (Vj. EUR 4,9 Mio., +64,3% YoY) ausgewiesen worden, deutlich über den Analystenerwartungen (EUR 6,8 Mio.). Ursächlich hierfür sei Angabe gemäß die nachhaltig positive Entwicklung des Segments Geschäftskunden, das das erste Halbjahr mit Umsätzen von EUR 24,0 Mio. (Vj. EUR 22,8 Mio., +5,4% YoY) und einem EBITDA von EUR 3,7 Mio. EUR (Vj. 2,0 Mio. EUR, +85,0% YoY) habe abschließen können. Auch das Segment easybell habe im ersten Halbjahr mit Erlösen von EUR 12,3 Mio. (Vj. EUR 10,4 Mio.) und einem EBITDA von EUR 3,8 Mio. (Vj. EUR 2,5 Mio.) signifikant über den Vorjahreswerten gelegen.Dies verdeutliche nach Einschätzung des Analysten erneut die Dimensionen, mit denen ecotel von der im Jahr 2018 strategisch eingeleiteten Verschiebung des Geschäftsschwerpunkts hin zu den margenstarken und einander ähnelnden Segmenten Geschäftskunden und easybell sowie der Rückführung tendenziell niedrigmargiger Kundenbeziehungen mit kurzen Vertragslaufzeiten im Preselection-Bereich ohne eigene Leitung profitieren werde.Angesichts von deutlich über seinen Erwartungen liegenden Halbjahreszahlen hebt Peter Thilo Hasler, Analyst von Sphene Capital, sein aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) abgeleitetes Kursziel auf EUR 36,90 von bislang EUR 31,00 an (Base-Case-Szenario). Damit rechne der Analyst auf Sicht von 24 Monaten mit einem Kurspotenzial von 72,4% und bestätige sein "buy"-Rating für die Aktien der ecotel communication AG. (Analyse vom 28.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link