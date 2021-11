Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend "ecotel" genannt) (ISIN: DE0005854343, WKN: 585434, Ticker-Symbol: E4C) ist ein seit 1998 bundesweit tätiges Telekommunikationsunternehmen, das sich auf die Informations- und Telekommunikationsanforderungen (ITK) von Kunden spezialisiert hat. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard gehandelt. ecotel vermarktet Produkte und Dienstleistungen in folgenden Geschäftsbereichen: "Geschäftskundenlösungen (B2B)", "Wiederverkäuferlösungen", "Privatkundenlösungen (B2C)" und "new media solutions". (10.11.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - ecotel-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ecotel communication ag (ecotel) (ISIN: DE0005854343, WKN: 585434, Ticker-Symbol: E4C) weiterhin zu kaufen.Die Neunmonatszahlen 2021 hätten auf allen wichtigen Ebenen - darunter EBITDA, EBIT und Eigenkapitalquote - über den Analystenschätzungen und den Erwartungen des Vorstands gelegen. Zum zweiten Mal in Folge hebe ecotel daher die Ertragsprognosen 2021e deutlich an. Hasler stufe die Entwicklungen als langfristig und nachhaltig ein und habe seine Finanzprognosen nicht nur für dieses, sondern auch für die kommenden Jahre - wenn auch vorerst mit nachlassender Dynamik - nach oben angepasst. Damit ergebe sich aus seinem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ein neues Kursziel von EUR 41,20 je Aktie (bislang EUR 36,90, Base-Case-Szenario). Nach der deutlichen Outperformance der Aktie seit Aufnahme seiner Research Coverage im vergangenen Juni (+52,4% vs. DAX 2,6%) und einem von ihm auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kursanstieg (ohne Einbeziehung der in diesem Zeitraum vereinnahmten Dividenden) von 45,1%, bestätige der Analyst sein "buy"-Rating für die Aktien der ecotel communication AG.Nach wie vor profitiere ecotel von der strategischen Entscheidung, den Anteil der niedrigmargigen, reinen Preselection-Kundenbeziehungen zurückzufahren und gleichzeitig den Anteil der hochmargigen Kunden mit eigenen Leitungen auszubauen. Auch der deutliche Ausbau des Datengeschäfts und Einkaufsvorteile, die sich Angabe gemäß aus Änderungen im Vorleistungsmix, neu abgeschlossenen Einkaufsverträgen sowie aus regulatorischen Entscheidungen ergeben würden, hätten sich positiv und nachhaltig auf die Profitabilität auf allen Ertragsebenen ausgewirkt. So habe die Rohertragsmarge in den ersten neun Monaten 2021 um 1.137 Basispunkte auf 51,1% von 39,8% gesteigert werden können. Beim EBITDA habe sich in den Kernsegmenten Geschäftskunden und easybell ein besonders markanter Anstieg um 195,4% bzw. 137,9% auf jeweils EUR 6,0 Mio. ergeben. Die Ertragsentwicklung habe damit durchweg über den Analystenerwartungen gelegen.Angesichts der über den Erwartungen liegenden Entwicklungen habe der Vorstand zum zweiten Mal in Folge die Ertrags-Guidance für das Gesamtjahr 2021e angehoben. Auf Konzernebene werde das EBITDA demnach die zuletzt ausgegebene Vorgabe einer Bandbreite zwischen EUR 15,0 bis 16,0 Mio. nochmals deutlich überschreiten und voraussichtlich zwischen EUR 17,5 und 18,5 Mio. liegen. Gegenüber dem Vorjahr, als ein Konzern-EBITDA in Höhe von EUR 11,6 Mio. erwirtschaftet worden sei, entspreche dies einem erwarteten EBITDA-Anstieg zwischen 50,9% und 59,5%.Angesichts einer von Hasler erwarteten Kursperformance (ohne Einbeziehung der in Zukunft erwarteten Dividenden) von 45,1% bestätigt der Analyst von Sphene Capital sein "buy"-Rating für die Aktien der ecotel communication AG. (Analyse vom 10.11.2021)