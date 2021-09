Börsenplätze easyJet-Aktie:



easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) ist eine europäische Fluggesellschaft die auf Billigflüge spezialisiert ist. Mit einer Flotte von über 200 Airbus Flugzeugen fliegt easyJet auf über 650 Routen in 30 Ländern und transportiert jährlich rund 60 Millionen Passagiere. Die preisgünstigen Flugangebote des Unternehmens basieren auf Kostenreduzierungen und maximale Flugzeugauslastung wie der Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung, engere Flugzeugbestuhlung und einem Verkauf der Flugtickets direkt über das Internet. easyJet plc wurde 1995 von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. (09.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fluggesellschaft easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) unter die Lupe.Schock am Donnerstag: easyJet brauche anscheinend frisches Kapital. Nach seiner Notlage in der Corona-Krise habe die britische Fluggesellschaft eine große Kapitalerhöhung angekündigt. Unterdessen habe der Billig-Flieger auch ein Übernahmeangebot eines Kaufinteressenten nach eigenen Angaben abgelehnt.easyJet wolle sich mit der Ausgabe neuer Aktien etwa 1,2 Mrd. GBP an frischem Kapital von den Anlegern holen. Das entspreche rund einem Drittel ihres bisherigen Börsenwerts. Darüber hinaus habe sich easyJet für die kommenden vier Jahre eine neue Kreditlinie über 400 Mio. USD gesichert.Das Geld solle dem Unternehmen helfen, sich von den finanziellen Folgen der Corona-Krise zu erholen, und es für mögliche weitere Rückschläge zu rüsten. Die Reisebeschränkungen infolge der Corona-Krise hätten easyJet wie andere Fluggesellschaften auch in eine Existenzkrise gebracht. Nach Einschätzung von Branchenvertretern werde es mehrere Jahre dauern, bis die Nachfrage nach Flugtickets wieder das Niveau aus der Zeit vor der Corona-Krise erreiche.Zudem sei eine Übernahme easyJets durch einen ungenannten Bieter offenbar an der Höhe des Gebots gescheitert. Die Offerte habe easyJet deutlich zu niedrig bewertet, habe es in einer Mitteilung geheißen. Zudem habe der Bieter die Übernahme komplett in eigenen Aktien bezahlen wollen. Mittlerweile habe der Interessent versichert, dass er keine Übernahmeofferte mehr plane.Im Chart der easyJet-Aktie habe sich vor zwei Wochen ein "Todeskreuz" gebildet. Nachdem der GD50 den längerfristigen GD200 von oben schneide, würden in den Wochen danach oft weitere Verluste folgen. Anleger sollten das Treiben der britischen Fluggesellschaft bis auf weiteres von der Seitenlinie aus betrachten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link