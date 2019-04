London Stock Exchange-Aktienkurs easyJet-Aktie:

Kurzprofil easyJet plc:



easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1icker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) ist eine europäische Fluggesellschaft die auf Billigflüge spezialisiert ist. Mit einer Flotte von über 200 Airbus Flugzeugen fliegt easyJet auf über 650 Routen in 30 Ländern und transportiert jährlich rund 60 Millionen Passagiere. Die preisgünstigen Flugangebote des Unternehmens bassieren auf Kostenreduzierungen und maximale Flugzeugauslastung wie der Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung, engere Flugzeugbestuhlung und einem Verkauf der Flugtickets direkt über das Internet. easyJet plc wurde 1995 von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. (02.04.2019/ac/a/a)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktienanalyse von Analysten Adrian Yanoshik und Joel Spungin von der Privatbank Berenberg:Adrian Yanoshik und Joel Spungin, Analysten der Privatbank Berenberg, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die easyJet-Aktie (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF).Die Bewertung der Aktie des britischen Billigfliegers berücksichtige nun angemessen die Gewinnrisiken für das laufende Jahr und sei jetzt insofern realistisch, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Sie hätten ihre EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Adrian Yanoshik und Joel Spungin, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die easyJet-Aktie von "sell" auf "hold" hochgestuft und das Kursziel auf 1.040 Pence belassen. (Analyse vom 02.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs easyJet-Aktie:12,02 EUR -0,33% (02.04.2019, 13:02)