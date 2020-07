Börsenplätze eBay-Aktie:



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.Wende im Rennen um die Anzeigensparte der Online-Handelsplattform eBay: Laut Insidern solle nun der norwegische Online-Marktplatz Adevinta der Favorit für den Kauf des Geschäftsbereichs sein, berichte Bloomberg. Der Deal könnte noch am Montag bekannt gegeben werden. Die eBay-Aktie lege nach der Meldung zu.Laut Bloomberg hätten die Norweger ein gemischtes Angebot aus eigenen Aktien und Bargeld in Höhe von neun Milliarden Dollar abgegeben. Der Deal sehe vor, dass eBay einen bedeutenden Minderheitsanteil an dem zusammengeschlossenen Geschäft halten werde, habe es weiter geheißen.Zu dem eBay-Geschäftsbereich würden auch die deutschen Angebote eBay Kleinanzeigen und mobile.de gehören.Der Verkauf der so genannten Classifieds-Sparte von eBay stehe schon länger zur Debatte, nachdem Hedgefonds den Konzern 2019 dazu gedrängt hätten. Dieser und andere Geschäftsbereiche hätten ihrer Ansicht nach den wahren Wert von eBay verschleiert.Bei eBay sei seit dem Einstieg des aktivistischen Investors Paul Singer im Januar 2019 Musik im Spiel. Die Coronakrise und die damit verbundene Steigerung der Onlineverkäufe hätten die eBay-Aktie zusätzlich befeuert.Seit der Empfehlung des AKTIONÄR Mitte April liege die eBay-Aktie 50 Prozent im Plus. Laufen lassen! (Analyse vom 20.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link