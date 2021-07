Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:

57,94 EUR +0,29% (15.07.2021, 16:06)



Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

57,99 EUR +0,82% (15.07.2021, 16:09)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

68,27 USD +0,35% (15.07.2021, 16:20)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (15.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.Nach den letzten Quartalszahlen sei es beim Papier des E-Commerce-Anbieters zu einem regelrechten Crash gekommen. Und das, obwohl die Ergebnisse gar nicht so schlecht ausgefallen seien. Mittlerweile habe sich die eBay-Aktie aber fast vollständig von seinen Verlusten erholt. Im Fokus der Anleger stehe nun der nächste Quartalsbericht. Am 27. Juli werde der US-Konzern seine Ergebnisse zum zweiten Quartal 2021 präsentieren.Vor den Zahlen seien die meisten Analysten neutral für die eBay-Aktie gestimmt. Aktuell gebe es laut Bloomberg zehn Kaufempfehlungen, 18 würden raten, die Aktie zu halten und nur einer lege Anlegern den Verkauf nahe. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 68,51 USD, was ungefähr dem derzeitigen Kurs entspreche.eBay habe zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, indem es seine Anteile am norwegischen Unternehmen Adevinta, dem weltgrößten Betreiber von Online-Kleinanzeigenportalen, an Permira verkauft habe und damit über 2,25 Mrd. USD erlöst habe. Nach dem Deal behalte eBay noch rund 33% der Anteile an Adevinta.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze eBay-Aktie: