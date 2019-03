Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

31,79 Euro -0,59% (19.03.2019, 08:50)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

36,28 USD -0,06% (18.03.2019, 20:59)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (19.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.Aktivist Investor Elliott habe sich mit 1,4 Mrd. USD an eBay beteiligt (4%). Er habe zur Begründung seines Engagements eine Liste von Verbesserungsvorschlägen für das eBay-Management veröffentlicht, unter anderem solle das Unternehmen den Online-Tickethändler StubHub ausgliedern.StubHub sei eine Ticketbörse für Private. Wer also Konzertkarten oder auch Karten für ein Fußballspiel habe, aber den Termin nicht wahrnehmen könne, der könne über StubHub sein Ticket anbieten. Die Plattform biete dabei einen umfassenden Käuferschutz und garantiere eine saubere Abwicklung.Die Aktie von eBay sei infolge dieser Beteiligung um 6% angesprungen. 11% Gewinnwachstum würden mit einem KGV 2020e von 12 bewertet, das sei fair bis günstig. Die schneller wachsende Plattform StubHub würde als separates Unternehmen eine wesentlich höhere Bewertung erfahren, daher würde eine solche Abspaltung den Wert der einzelnen Teile "heben", wie Finanzarchitekten zu sagen pflegen würden. Die Idee sei gut und würde Bewegung in die Aktie von eBay bringen, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 11 vom 15.03.2019)Börsenplätze eBay-Aktie:Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:31,99 Euro -0,28% (18.03.2019, 17:35)