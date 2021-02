Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:

Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (14.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.Bei eBay habe sich in der letzten Woche einiges getan. Das Zahlenwerk sei besser als erwartet gewesen und die Anleger hätten sich über den Kurssprung gefreut. Durch diese Bewegung sei eine spannende Chartformation gebildet worden. Welche weitere Entwicklung sei realistisch?Corona habe für eBay den Befreiungsschlag gebracht. Die Aktie habe sich bis zum Sommer auf ein neues Allzeithoch bei 61,06 USD verteuert - eine Kursentwicklung von über 130% in wenigen Monaten. Die eBay-Aktie habe nach der starken Bewegung zuvor konsolidiert und Mitte November ein Mehrmonatstief am GD200 bei 45,36 USD ausgebildet.Von diesem Punkt sei die eBay-Aktie wieder durchgezogen. Das positive Geschäftsumfeld habe Rückenwind verliehen und der Jahresabschluss in der letzten Woche habe sogar die ambitioniertesten Erwartungen übertroffen. An diesem Tag hätten die Anleger in großem Umfang gekauft und die Aktie sei mit einer Kurslücke auf ein neues Allzeithoch bei 64,85 USD gesprungen.eBay befinde sich in einem Aufwärtstrend, der durch den Ausbruch noch an Dynamik gewinnen könnte. Gewinne laufen lassen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze eBay-Aktie: