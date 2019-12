Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil dynaCERT Inc.:



dynaCERT Inc. (ISIN: CA26780A1084, WKN: A1KBAV, Ticker-Symbol: DMJ, Nasdaq OTC-Symbol: DYFSF) produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen für den Einsatz mit Verbrennungsmotoren. Als Teil der wachsenden globalen Wasserstoffwirtschaft erzeugt ihre patentierte Technologie Wasserstoff und Sauerstoff auf Abruf durch ein einzigartiges Elektrolysesystem und liefert diese Gase über den Lufteinlass, um die Verbrennung zu verbessern, was zu niedrigeren CO2-Emissionen und einer höheren Kraftstoffeffizienz führt. Die Technologie ist für den Einsatz mit unterschiedlichen Arten und Größen von Dieselmotoren konzipiert, unter anderem für Straßenfahrzeuge, Kühlanhängern, Geländebau, Energieerzeugung, Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffe und Lokomotiven. (09.12.2019/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - dynaCERT-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von dynaCERT Inc. (ISIN: CA26780A1084, WKN: A1KBAV, Ticker-Symbol: DMJ, Nasdaq OTC-Symbol: DYFSF).In den ersten neun Monaten 2019 seien Umsatzerlöse in Höhe von 0,21 Mio. CAD (VJ: 0,07 Mio. CAD) erzielt worden. Das Nettoergebnis habe sich auf -7,32 Mio. CAD belaufen (VJ: -6,37 Mio. CAD).Die Gesellschaft habe mit MOSOLF einen weiteren strategischen Partner gewinnen können. MOSOLF gehöre zu den führenden Systemdienstleistern der Automobilindustrie in Europa. Zum Leistungsspektrum würden Logistik-, Technik- und Servicelösungen gehören, die mithilfe eines europaweiten Standort-Netzwerks sowie einer multimodalen Verkehrsträgerflotte realisiert würden. MOSOLF verfüge über 38 Technik- und Logistikzentren, 1.000 Fahrzeugspezialtransporter und habe 417 Mio. EUR Umsatz im Jahr 2018 erzielt.Zudem zähle nun Eric Sprott zu den maßgeblichen Eigentümern von dynaCERT. Der Milliardär Eric Sprott sei einer der bekanntesten kanadischen Rohstoffinvestoren und sollte durch sein Engagement dynaCERT verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung gerückt haben.Starinvestor und Milliardär Eric Sprott habe Aktien im Gesamtbruttoerlöswert von 14,00 Mio. CAD gezeichnet. Es seien 28 Mio. Aktien ausgeben worden zum Preis von 0,50 CAD. Zudem erhalte der Investor pro Aktie einen halben Warrant. Der Ausgabepreis der Warrants liege bei 0,65 CAD und könne ab dem 26.11.2021 ausgeübt werden. Die Warrants seien noch an bestimmte weitere Bedingungen geknüpft, sofern der Aktienkurs längere Zeit über 0,80 CAD liegen sollte.Das Unternehmen habe erfolgreich eine Reihe von Produkten entwickelt, die als eigenständiges Ökosystem für die Transportindustrie fungieren könnten, darunter Emissionsreduzierung, Kraftstoffeffizienz und eine Flottenmanagementlösung. Darüber hinaus profitiere der Kunde zukünftig durch das Emissionszertifikatsprogramm von einer stabilen Einnahmequelle. Jedes Produkt allein sei einzigartig.Nach Erachten der Analysten sei dynaCERT zum aktuellen Zeitpunkt deutlich unterbewertet und sie hätten ein neues Kursziel in Höhe von 2,00 CAD (bisher 1,90 CAD) ermittelt und dieses leicht erhöht.Vor dem Hintergrund des hohen Upsidepotenzials vergeben Julien Desrosiers und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, der dynaCERT-Aktie das Rating "kaufen". (Analyse vom 09.12.2019)