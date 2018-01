Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) unterstützt eine Verfassungsbeschwerde gegen die Ermächtigung des Bundesnachrichtendienstes (BND) zur sogenannten Ausland-Ausland-Überwachung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Unter den Klägerinnen und Klägern gegen das Gesetz sind namhafte Journalist/innen wie die Gewinnerin des diesjährigen Alternativen Nobelpreises, Khadija Ismayilova aus Aserbaidschan, Blaž Zgaga aus Slowenien oder Richard Norton-Taylor aus Großbritannien. Eingereicht wurde die Beschwerde durch die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF). Zu den Unterstützern gehören, neben der dju in ver.di, Reporter ohne Grenzen (ROG), der Deutsche Journalisten-Verband (DJV), das Journalisten-Netzwerk n-ost sowie netzwerk recherche (nr).Die Klägerinnen und Kläger und die sie unterstützenden Organisationen verdeutlichen in ihrer Beschwerdeschrift, dass die permanente Überwachung durch den BND das Vertrauen der Quellen von Journalistinnen und Journalisten in die Geheimhaltung ihrer Identität erschüttert und so die Grundlagen des investigativen Journalismus zerstört. Das bedroht die Pressefreiheit im Allgemeinen, insbesondere aber in autokratisch regierten Staaten. (30.01.2018/ac/a/m)