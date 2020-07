Zur Bestätigung dieser Tatsache genüge es, die aktuellen Prognosen für die BIP-Zahlen zu betrachten. Für die USA lägen sehr breit angelegte Konsens-Schätzungen vor, die ein dramatisches Bild zeichnen würden: Mehr als 40 Prozent Rückgang für die jährlichen Gewinne der Unternehmen im marktbreiten Aktienindex S&P 500, mehr als 30 Prozent Rückgang für das US-BIP, wenn die aktuelle Kontraktion auf das Jahr hochgerechnet werde. Als natürliche Reaktion auf die außergewöhnliche Corona-Situation hätten Marktteilnehmer ihre Erwartungshaltung somit bereits extrem niedrig angesetzt. Am Ende würden sich Aktienmärkte genau dann sehr dynamisch bewegen, wenn eine große Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und Realität vorliege - das negative Überraschungspotential sei begrenzt, so dramatisch diese Schätzungen auch ausfallen würden.



Verkehrte Welt am Aktienmarkt?



Wie hätten sich die Aktienmärkte im zweiten Quartal 2020 in diesem denkwürdigen Umfeld behauptet? In Euro gerechnet sei der MSCI World Index um 16,1 Prozent angestiegen! Für viele kritische Marktbeobachter sei damit der Beweis erbracht, dass sich Aktienmärkte "irrational" verhalten würden. Wieso würden die Märkte steigen, wenn sich die Wirtschaft doch offensichtlich im Krisen-Modus befinde? Diese Frage beschäftige sich mit einem der absoluten Lieblingsthemen der Experten von Grüner Fisher Investments bei Aktieninvestitionen: zeitliche Verzögerung! Aktienmärkte würden in die Zukunft blicken, Wirtschaftsdaten Resultate für die jüngste Vergangenheit liefern. Dementsprechend seien Aktienmärkte zum Zeitpunkt der Daten-Veröffentlichung stets den berühmten Schritt weiter. Das zweite Quartal liefere ein anschauliches Beispiel für diesen relativ einfachen Zusammenhang. Die Daten seien verheerend, aber Aktienmärkte würden diese Fakten nicht dadurch ignorieren, dass sie im zweiten Quartal angestiegen seien. Sie hätten eben die COVID-19-Dramatik im Rahmen ihres beispiellosen Kursverfalls bis zum 21. März längst eingepreist und würden in die Zukunft blicken.



Fazit



Man solle sich von den BIP-Zahlen und Gewinneinbrüchen der Unternehmen nicht aus dem übergeordneten Konzept bringen lassen. Deswegen seien Aktienmärkte nicht dem baldigen Kollaps ausgeliefert - viel eher zeige sich in der Rückbetrachtung, dass der Kursverfall bis Mitte März eine folgerichtige und frühe Antizipation der wirtschaftlichen Schäden durch COVID-19 gewesen sei. Aktienmärkte würden mitunter zu Übertreibungen neigen, befeuert durch die steigende Emotionalität der Anleger - aber sie seien nicht irrational, sondern ein verlässlicher Zukunftsindikator. (02.07.2020/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Das vielleicht schwärzeste Quartal in der modernen Historie der Wirtschaftsdaten ist zu Ende gegangen, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Da die großflächige Stilllegung wirtschaftlicher Bereiche erst Ende März in Kraft getreten sei, werde das zweite Quartal 2020 die verheerenden Effekte noch weitaus deutlicher offenbaren, als dies im ersten Quartal bereits angedeutet worden sei. Sobald die Berichtssaison in Schwung komme, würden die Effekte des Lockdowns auch im Rahmen der Unternehmensgewinne schonungslos offengelegt.Gegen Ende des Monats Juli würden die BIP-Zahlen verschiedener Länder den wirtschaftlichen Schaden beziffern, welcher durch die monatlichen Schätzungen schon seit einiger Zeit angedeutet werde. Ein hervorragender Zeitpunkt, um sich an eine wichtige Tatsache zu erinnern: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung seien diese Zahlen für die Aktienmärkte bereits "altbekannt", sie würden keinen überraschenden Schock oder eine Basis für eine nachhaltige Marktschwäche mehr darstellen.