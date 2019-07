Xetra-Aktienkurs cyan-Aktie:

Kurzprofil cyan AG:



cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. (24.07.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - cyan-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) unter die Lupe.cyan habe bei der letzten Kapitalerhöhung zu 28 Euro kein glückliches Händchen gehabt. Die Transaktion habe Investoren unvorbereitet getroffen, zumal die Frage nach einer solchen Maßnahme auf der Hauptversammlung verneint worden sei. Zudem hätten die Großaktionäre Alex Schütz und Christian Angermayer bei einer entsprechenden Nachfrage zusätzlich Aktien verkaufen wollen, was nicht gut angekommen sei. Die Quittung: Die Aktie sei auf unter 22 Euro abgestürzt. Die Abgabe von Aktien der Großaktionäre sei abgeblasen worden. Die beiden Herren hätten indes den Kursrutsch genutzt und zusammen Aktien im Volumen von 5 Mio. Euro zugekauft, um ein Zeichen zu setzen, höre man aus Bankerkreisen, was den Experten Schütz und Angermayer auf Nachfrage bestätigte.Das finden die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" positiv und sollte zur Beruhigung beitragen. Jetzt müsse CEO Peter Arnoth operativ Erfolge präsentieren, dann gehe es auch wieder schnell aufwärts. (Analyse vom 24.07.2019)Börsenplätze cyan-Aktie: