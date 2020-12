Xetra-Aktienkurs cyan-Aktie:

Kurzprofil cyan AG:



cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. (21.12.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - cyan-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) unter die Lupe.In der Mitteilung zum dritten Quartal berichte cyan von Fortschritten in mehreren Kundenprojekten. Auch habe im Dezember eine vielversprechende Kooperation zur Entwicklung von Sicherheitslösungen für zentrale Knoten von Telekommunikationsnetzen vereinbart werden können. Diese Fortschritte würden sich aber erst in den kommenden Perioden spürbar auf die Zahlen auswirken. Da zudem Corona-bedingt aus der umfangreichen Pipeline im Q3 - anders als im Vorjahr - keine Neukundenabschlüsse hätten erzielt werden können, sei der Quartalsumsatz unter Vorjahr geblieben. Auch das EBITDA, das zusätzlich von Wechselkurseffekten und Forderungsverzichten belastet worden sei, sei deutlich negativ gewesen. Zusammen mit der hohen Abschreibung in Folge der Wirecard-Pleite aus dem zweiten Quartal sei auch das Neunmonats EBITDA mit -2,7 Mio. Euro negativ ausgefallen, während die Gesamterträge auf 21,5 Mio. Euro fast verdoppelt worden seien.Da die Aktie nach den Zahlen unter Druck geraten ist, haben die Experten von "Der Anlegerbrief" die Gelegenheit zum Aufstocken der Position genutzt. Denn die Perspektiven für 2021 würden vom Management als aussichtsreiche eingestuft. Das Kursziel für die cyan-Aktie laute 20,00 Euro. (Ausgabe 50 vom 19.12.2020)Börsenplätze cyan-Aktie: