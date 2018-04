Der Analyst erwarte für die weitere Geschäftsentwicklung signifikante Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Die CYAN AG habe somit insgesamt eine gute Basis gelegt, um von dem erwarteten dynamischen Wachstum im IT-Sicherheitsmarkt profitieren zu können. Für das vergangene Geschäftsjahr 2017 erwarte er einen Umsatz von 4,90 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis (EBIT) von 2,36 Mio. Euro. Für das Folgejahr 2018 rechne er mit einer Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses und kalkuliere mit einem Umsatz von 10,66 Mio. Euro sowie einem EBIT von 5,76 Mio. Euro. In den darauf folgenden Geschäftsjahren sollten die erwarteten Skaleneffekte noch deutlicher zum Tragen kommen und hierbei langfristig zweistellige EBIT-Margen von über 70,0% ermöglichen.



Auf dieser Grundlage habe der Analyst die IT-Gesellschaft mithilfe seines DCF-Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert von 35,80 Euro ermittelt.



Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich hieraus das Rating "kaufen", so Marcel Goldmann, Aktienanalyst der GBC AG, in einer aktuellen cyan-Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze cyan-Aktie:



Xetra-Aktienkurs cyan-Aktie:

25,30 EUR +1,61% (23.04.2018, 10:19)



Tradegate-Aktienkurs cyan-Aktie:

25,295 EUR +0,58% (23.04.2018, 10:30)



ISIN cyan-Aktie:

DE000A2E4SV8



WKN cyan-Aktie:

A2E4SV



Ticker-Symbol cyan-Aktie:

CYR



Kurzprofil cyan AG:



cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. (23.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - cyan-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) zu kaufen.Die CYAN AG sei ein führender, europäischer Anbieter von White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Der Hauptfokus der Gesellschaft seien dabei Sicherheitslösungen für den mobilen Datenverkehr der Endkunden von Mobilfunkanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) und Banken (B-2-B-2-C Business Modell). Die IT-Lösungen der CYAN könnten problemlos in die vorhandene IT-Infrastruktur der Kunden integriert und durch ein Umsatzbeteiligungsmodell vermarktet werden und würden ermöglichen, diesen signifikante Zusatzerträge zu generieren.Der Hauptfokus der CYAN-Gruppe liege im Schutz des mobilen Datenverkehrs. Dies sei das Segment des globalen IT-Sicherheitsmarktes, welches ganz besonders schnell wachse. Dies sei dadurch bedingt, dass die Anzahl der digitalen Endgeräte (Smartphones etc.) stetig steige und Nutzer solcher Geräte diese zunehmend für wichtige und persönliche Angelegenheiten wie E-Mails, mobiles Online-Banking, Web-Shopping und SocialMedia verwenden würden - so sei beispielsweise die Nutzung von mobile Banking in Europa im vergangenen Jahr um 250,0% gestiegen. Durch dieses Nutzerverhalten steige jedoch auch parallel die Gefahr, von Cyber-Angriffen betroffen zu werden - so seien schon 12,0% der EU-Bürger Opfer von cyber-crime geworden. Vor diesem Hintergrund gehe der Analyst ebenso davon aus, dass dieser Markt auch zukünftig deutliche Wachstumsraten verzeichnen werde.Der entscheidende Wettbewerbsvorteil der Cyan-Sicherheitslösung sei, dass sie direkt im Datencenter des Kunden - sei es MNO, MVNO oder ein Finanzinstitut - implementiert werde. Damit seien für den Endkunden keine Downloads mehr notwendig, wie es typischerweise bei anderen Sicherheitsanbietern wie Norton oder F-Secure der Fall sei.Die CYAN-Lösung sei insbesondere für MNOs sehr attraktiv, weil White-Label-Produkte sehr skalierbar und überdies profitabler seien als Lösungen der Konkurrenz. Derzeit sei CYAN weltweit der einzige Anbieter in dieser Nische (USP). Somit könne ein MNO oder MVNO mittels der CYAN-Lösungen signifikante Zusatzerträge erzielen.Für die Kundengruppe der Mobile Virtual Network Operators (MVNO) biete CYAN seit Mitte 2017 eine Lösung an, die signifikante Kostenersparnis ermöglichen würden und dies ohne große Investitionserfordernisse seitens der MVNO (keine OPEX/CAPEX). In der Spitze könnten dadurch 20,0% des angekauften Datenvolumens eingespart werden, wobei der Ertrag mit dem MVNO geteilt werde.Die CYAN AG habe sich in der Vergangenheit sehr stark auf die Entwicklung seines umfassenden IT-Sicherheitsangebots konzentriert und habe hierfür schon erste namhafte Großkunden, wie T-Mobile Austria und Polen im Rahmen eines exklusiven Gruppenvertrages mit der Deutschen Telekom (T-Mobile) gewinnen können. Seit Q3/2017 würden auch das beschriebe MVNO- und das Bankenprodukt angeboten und vermarktet. Seither hätten in diesen Segmenten Aufträge mit der Sberbank (EU), der südafrikanischen MyBucks, sowie insbesondere mit I-New -einer MVNO Plattform- abgeschlossen werden können.Durch den Vertrag mit I-NEW werde die Cyan Lösung nun auf 24 MVNOs weltweit ausgerollt werden. Zudem verfüge das Unternehmen über eine stark gefüllte Projektpipeline an potenziellen Kunden, die ein weiteres signifikantes Umsatzwachstum ermöglichen würden. Nachdem die Fixkosten bereits schon vom bisherigen Geschäft gedeckt würden, bestünden auf dem Neugeschäft Margen von über 80,0%.Im März diesen Jahres habe die CYAN-Gruppe einen erfolgreichen Börsengang bekannt geben können. Im Zuge dessen seien 31,70 Mio. Euro an Investorengeldern (Bruttoemissionserlös) eingeworben worden. Der Großteil der zugeflossenen Mittel solle für den vollständigen Erwerb der CYAN Security Group verwendet werden (derzeitige Beteiligung: 51,0%).