Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze curasan-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs curasan-Aktie:

0,978 EUR 0,00% (20.07.2018, 12:12)



Xetra-Aktienkurs curasan-Aktie:

0,962 EUR -3,80% (20.07.18 12:08)



ISIN curasan-Aktie:

DE0005494538



WKN curasan-Aktie:

549453



Ticker-Symbol curasan-Aktie:

CUR



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (20.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) wieder auf.curasan habe gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts durchzuführen.Bruttoemissionserlös von rund 1,2 Mio. Euro: Das Investment Agreement mit dem Finanzinvestor KLK Holdings Limited sehe vor, das Grundkapital von 15.569.466 Euro um 1.141.754 Euro durch Ausgabe von 1.141.754 neuen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung gegen Bareinlage zu erhöhen. Bei KLK handle es sich um eine Beteiligungsgesellschaft, die in wachstumsstarke Unternehmen mit patentierten Technologien investiere und von österreichischen Investoren gehalten werde. Der Platzierungspreis sei auf 1,05 Euro je neuer Aktie festgelegt worden und liege damit sowohl über dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 30 Börsentage als auch über dem Schlusskurs vor der Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung. Die neuen Aktien würden ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt sein. Die Durchführung der Kapitalmaßnahme solle bis spätestens Mitte August 2018 erfolgen.Verbesserte Liquiditätslage: In Anbetracht der zuletzt begrenzten Kapitalausstattung (liquide Mittel per 31.03.2018: 1,0 Mio. Euro) entspanne sich die Situation durch die baldige Zuführung von rund 1,2 Mio. Euro. curasan dürfte nun über ausreichend liquide Mittel verfügen, um bis zum avisierten Break-Even in Q4/2018 ohne weitere Kapitalzuführungen auszukommen.Allerdings reiche das finanzielle Polster nach Erachten des Analysten nach wie vor nicht aus, um spontan entstehende Opportunitäten zur Beschleunigung des Wachstumstempos zu ergreifen. Da curasan unter Berücksichtigung der gestern angekündigten Kapitalerhöhung nur noch über genehmigtes Kapital von rund 0,4 Mio. Euro verfüge und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2018 auf der HV Ende Juni abgelehnt worden sei, halte der Analyst daher die zeitnahe Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung für sehr wahrscheinlich.Durch die gestern angekündigte Kapitalmaßnahme habe sich die zuvor angespannte Liquiditätslage für curasan wieder verbessert. Weitere Impulse für die Aktie erwarte Markmann durch die Q2-Zahlen Ende August, die seines Erachtens erfreulich werden sollten. Nach Einarbeitung der Effekte aus der Kapitalerhöhung in sein Modell reduziere sich der faire Wert der Aktie aufgrund der Verwässerung leicht auf 1,10 Euro (zuvor: 1,15 Euro).Angesichts des begrenzten Upsides zum aktuellen Kurs lautet die Empfehlung für die curasan-Aktie "halten", so Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG. Das Kursziel werde bei 1,10 Euro gesehen. (Analyse vom 20.07.2018)