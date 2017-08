Börsenplätze curasan-Aktie:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (18.08.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, setzt in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin das Rating für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) aus.curasan habe gestern den H1-Bericht veröffentlicht und den Ausblick für das laufende Jahr angepasst.Der Nettoumsatz sei in Q2 mit 1,62 Mio. Euro auf Vorjahresniveau geblieben (VJ: 1,63 Mio. Euro) und habe die Analystenerwartungen leicht verfehlt. Geografisch hätten die Regionen Amerika und Naher Osten Zuwächse verzeichnen können, wohingegen die Erlöse in Asien, Europa und Deutschland stagnierten bzw. leicht zurückgegangen seien. Auf Halbjahressicht sei lediglich die Region Asien aufgrund von Umsatzverschiebungen ins Q3 mit 9,4% rückläufig gewesen. Die übrigen Regionen hätten positive Wachstumsraten in H1 aufgewiesen.Das EBITDA sei in Q2 leicht auf -0,85 Mio. Euro zurückgegangen (VJ: -0,61 Mio. Euro). Einerseits habe sich die positive Entwicklung der Materialaufwandsquote aufgrund des Verkaufs höhermargiger Eigenprodukte fortgesetzt (35% in Q2 vs. 39% im VJ). Andererseits hätten u.a. etwas erhöhte Personalkosten (+0,1 Mio. Euro) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen (+0,3 Mio. Euro) leicht negativ gewirkt. Das Nettoergebnis habe sich durch die in Q2 berücksichtigten Belastungen aus einer möglichen Steuernachzahlung (insg. 0,5 Mio. Euro) auf -1,56 Mio. Euro reduziert.curasan gehe für 2017 nach wie vor von einem Brutto-Umsatz i.H.v. 8,5 bis 8,8 Mio. Euro aus. Für das zweite Halbjahr erwarte der Analyst dabei einen zunehmenden Umsatzbeitrag durch den im Juli durchgeführten Launch der Ortho-Produkte im US-Markt sowie die Gewinnung neuer Partner im Dentalbereich in Asien. Die bereits im Juni ausgesprochene Gewinnwarnung habe das Unternehmen nun auf ein erwartetes Nettoergebnis von -2,4 bis -2,8 Mio. Euro konkretisiert, was sich mit der Analystenprognose decke (MONe: -2,6 Mio. Euro).Wenngleich das Wachstumstempo im zweiten Quartal nachgelassen habe, sollte die operative Entwicklung im zweiten Halbjahr wieder Fahrt aufnehmen und die zeitnahe Lösung bzgl. der weiteren Wachstumsfinanzierung für etwas Entspannung sorgen.Das Rating für die curasan-Aktie bleibt bis zur Klärung der Finanzierungssituation weiterhin ausgesetzt, so Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 18.08.2017)