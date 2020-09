(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (11.09.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) unverändert zu kaufen.Gestern habe creditshelf die H1 Zahlen für 2020 veröffentlicht. Der Umsatz in H1 habe bei 2,5 Mio. Euro gelegen (+42% YoY, FMRe: 2,5 Mio. Euro) und sei somit im Bereich der Erwartungen gewesen, da bereits am 08.07. einige Volumen-Kennzahlen veröffentlicht worden seien. Das EBIT mit -3,02 Mio. Euro sei auch wie erwartet leicht unter dem Vorjahr (-2,8 Mio. Euro). Positiv zu werten sei, dass es in Q2 keine neuen Forderungsausfälle gegeben habe und somit in H1/20 bisher nur 5.800 Euro ausgefallen seien (H1/19: 40.500 Euro).Da Q2 nicht von der erwarteten Jahres-Performance abgewichen habe, habe das Management die Guidance für 2020 wie erwartet bestätigt. Umsatz werde weiterhin in einer Range von 7,0 bis 8,5 Mio. Euro erwartet, bei einem EBIT von -4,0 bis -5,5 Mio. Euro. Silbe fühle sich mit seinen Schätzungen für 2020e wohl und sehe derzeit keinen Anlass, diese zu ändern. Er schätze den 2020-Umsatz weiterhin auf 7,5 Mio. Euro und beim EBIT plane er mit einem Wert von -4,4 Mio. Euro. Somit müsste creditshelf in H2 noch einen Umsatz von 5,0 Mio. Euro erzielen, bei einem EBIT von -1,4 Mio. Euro. In H2/19 habe das Unternehmen einen Umsatz von 2,8 Mio. Euro erzielt.Gegeben dem aktuellen Finanzierungsbedarf vieler Unternehmen sehe der Analyst das YoY-Wachstum von 2,2 Mio. Euro als realisierbar. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Kreditanfragen auch weiterhin nach den strikten Qualitäts-Anforderungen geprüft würden. Sollte creditshelf das Umsatz-Ziel nicht schaffen, aber aufzeigen, dass man auf Conversion-Rate Level weiterhin strikt gearbeitet habe, um spätere Risiken zu minimieren (hinsichtlich Forderungsausfälle), fände der Analyst eine Umsatz-Verfehlung nicht als negativ-Faktor, sondern eher ein Zeichen von relativer Stärke des Analyse-Tools. Nichtsdestotrotz sollte das Ziel vom Unternehmen auf nachhaltigem Wachstum basieren, was mit überproportionalen Umsatz-Wachstum einhergehen sollte, damit schneller der Break-Even Punkt erreicht werden könne.Der Analyst sehe die Equity Story weiter intakt und werte es positiv, dass es keine Forderungsausfälle in Q2 gegeben habe und man auch weiterhin darauf abziele, schwache "Kunden" zulasten des Umsatz-Wachstums abzuweisen. Mittelfristig sollte sich diese Vorgehensweise bezahlt machen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: