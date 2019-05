(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (03.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von FMR Research:Marcus Silbe, Analyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ).creditshelf habe am 30.04. abends eine Kooperation mit der Commerzbank angekündigt, welche eine deutliche Signalwirkung für den Markt habe. Wichtig sei zu erwähnen, dass die Kooperation mit der Commerzbank nicht als Exklusiv-Partnerschaft zu werten sei, somit sei creditshelf frei, weitere Kooperationen einzugehen. Damit halte sich das Unternehmen die Türen weiter offen für weitere, lukrative Partnerschaften.Die Commerzbank werde ausgewählte Kreditanfragen, die bisher dem Profil von Main Funders entsprochen hätten, an creditshelf vermitteln. Im Gegenzug solle die Commerzbank von creditshelf bei erfolgreicher Vermittlung eines Kreditprojekts eine einmalige Vermittlungsprovision erhalten.Die Parteien würden 2019 ein ausgereichtes Kreditvolumen im "höheren zweistelligen Millionenbereich" anstreben. Verglichen mit den geschätzten arrangierten Krediten von 105 Mio. EUR für 2019e wäre dies ein zusätzliches Wachstum um mehr als 10%. Insgesamt gehe der Analyst für 2019e von Kreditanfragen aus der Coba-Kooperation von 50 Mio. EUR aus, was zu arrangierten Krediten in Höhe von 15 Mio. EUR führen sollte (konservativer Ansatz). Die Conversion Rate von 30% spiegle hierbei die qualitative Vorauswahl der Commerzbank wider, was er auch für die folgenden Jahre erwarte (2020/21e: 25%). Bezogen auf den Umsatz, sollte dies ein zusätzliches Wachstum von 0,63 Mio. EUR bringen und nach Abzug der Provision für die Coba (er gehe von einem 1/3 bis 2/3 Deal auf Basis der Brokerage-Gebühren für creditshelf aus) einen Netto-Zuwachs von 0,26 Mio. EUR ergeben. Für 2020/21e sollte die Kooperation ein Zusatz-Wachstum von 1,94 Mio. EUR (+19%) bzw. 3,73 Mio. EUR (+22%) auf Brutto-Umsatz Ebene erzielen.Nach Aktualisierung des Modells ergebe sich ein neuer DCF-Wert von 90,29 EUR, was einem Zuwachs von 13% entspreche. Selbst mit konservativen Schätzungen errechne der Analyst einen fairen Wert der Coba-Kooperation in Höhe von 16 Mio. EUR (impliz. EV/Umsatz 2021e von 4,3x). Trotz dieses fair-Value Anstiegs bestätige er sein derzeitiges Kursziel von 80 EUR, was immer noch einem Kurspotenzial von 21% entspreche. Seit der Initialstudie am 15.04 sei die Aktie um rund 8% gestiegen. Sobald der Analyst mehr Visibilität in die neu gemeldete Kooperation habe, werde er sein Kursziel überprüfen. Mittelfristig sehe er den DCF-Wert aber als realistisch an, sei sich aber bewusst, dass das Unternehmen nun die Erwartungen mit entsprechenden KPIs erfüllen müsse.