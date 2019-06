(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (25.06.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von FMR Research:Marcus Silbe, Analyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ).Ende letzter Woche habe creditshelf gemeldet, dass man plane mit der finleap Gruppe zu kooperieren. creditshelf und finleap hätten eine rechtlich nicht bindende Absichtserklärung zur Akquisition von Valendo GmbH unterzeichnet. Valendo GmbH sei derzeitiges Portfolio-Unternehmen von finleap und ein Spezialist im Bereich der technologiegestützten besicherten Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs). Dadurch erweitere creditshelf sein Portfolio an Finanzierungsmöglichkeiten und Risikoanalyse-Tools um besicherte Finanzierungslösungen und eröffne Valendo gestärktes Wachstumspotenzial unter dem Dach von creditshelf.Bisher habe sich das Angebot von creditshelf auf im Wesentlichen unbesicherte Kredite in einer Höhe von 100.000 bis 5 Mio. EUR bei einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren fokussiert. Valendo sei eine besicherte Finanzierungslösung für wachsende KMUs. Über Valendo könnten Unternehmen ihre Sicherheiten beleihen und so einen Kredit zwischen 500.000 und 5 Mio. EUR erhalten.Die Parteien würden den Abschluss des Erwerbs der Valendo GmbH in der zweiten Jahreshälfte 2019 anstreben. Für den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Valendo GmbH sei ein Basiskaufpreis in niedriger siebenstelliger Höhe vorgesehen (Kaufpreistranche 1), der sich bei Erreichen bestimmter sog. Meilensteine um bis zu 50% erhöhen könne (Kaufpreistranche 2). Die creditshelf Aktiengesellschaft könne die Kaufpreistranchen nach Wahl im Zuge zweier Sachkapitalerhöhungen begleichen. Die zwei Sachkapitalerhöhungen sollten unter Ausnutzung des bei der creditshelf bestehenden genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts für bestehende Aktionäre erfolgen. Bei einem angenommenen Basis-Kaufpreis von 2 Mio. EUR und einem Durchschnittskurs (letzte 3 Monate) von ca. 65 EUR wäre der Dilution-Effekt bei ca. 2%. Diese Anteile würde dann finleap an creditshelf halten.Da diese News bisher nur eine "Absichtserklärung" darstelle, werde der Analyst sein Modell bis auf Weiteres nicht anpassen. Jedoch glaube er, dass eine Kooperation mit dem finleap Ökosystem creditshelf einen neuen Wachstumsschub geben könne.